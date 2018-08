Dos partidos de la categoría Mayores se roban la atención

16/08/2018 -

La Asociación Capitalina de Básquet programó para esta noche varios partidos del Torneo 65 Años Madre de Ciudades, entre los se destacan dos de la categoría Mayores.

Red Star enfrentará a Olímpico, en tanto que Juventud jugará ante Patagonia.

La programación para esta noche es la siguiente: Red Star vs. Olímpico Negro, en Cadetes (Páez y Vásquez) y Mayores (Páez y Herrera); Jorge Newbery vs. Tiro Federal, en Infantiles (Díaz y Barraza) y Juveniles (Abdala y Aliaga); Juventud vs. Patagonia, en Mayores (N. D’Anna y Leguizamón).

Los partidos del primer turno comenzarán a las 20.15 y los del segundo turno, a las 22.