El sistema de descenso genera polémica

Fotos TIRA Y AFLOJE. Los representantes de los equipos del interior y de la zona metropolitana mantienen una fuerte puja dentro de la B Nacional.

16/08/2018 -

Todavía se escuchan los ecos de una reunión muy caliente y discutida, en la que se definió la forma de disputa del torneo de la B Nacional, que arrancará el próximo 25 de agosto.

Lo primero que no cayó bien, en los equipos del interior, fue que se haya dejado de lado la reestructuración.

"La reunión fue muy discutida. Se dejó para más adelante la reestructuración. Atento a la intervención de la Superliga, quedó a foja cero, sin ningún avance y habiéndose archivado momentáneamente", recordó sobre aquella noche del jueves de la semana pasada, el presidente de Mitre, Guillermo Raed.

"Debido a esto, es que establecimos que los descensos sean solamente dos y no seis. Después vino la discusión acerca de cómo se iban a definir esos descensos", continuó el titular "aurinegro" en diálogo con Radio Panorama.

Y en el tema de los descensos fue donde se generó la mayor polémica. "Primó la postura de los equipos metropolitanos, en este caso, en relación a los del interior, ya que hay 14 contra 11. Se votó y ganó la postura de que sea un descenso por cada una de las regiones", completó Raed.

"Al no haberse dividido la B Nacional, creo que no es correcto este sistema de descensos. Es difícil de explicar en la tabla de méritos que de 25 equipos no desciendan los dos últimos si no que puedan descender el que sale 25 en los promedios y, eventualmente si hay otro de la misma zona en el puesto 24, se iría a otro inmediatamente superior", fundamentó su postura el presidente de Mitre.

Y reveló que se exigió "aplicar el mismo criterio para los ascensos", pero "tampoco prosperó".

"Al ser la gente del interior minoría, no hemos podido imponer ese criterio", dijo resignado a la propuesta que ganó la votación dentro de la mesa de los equipos que conforman la B Nacional, en la cual tienen mayoría los de la B Metropolitana.

"No podemos estar legislando en favor o beneficio de un determinado sector o club. Lo que me parecía de estricta justicia deportiva es que desciendan los dos peores promedios, independientemente de a qué región pertenezcan. Eso sería lo lógico", insistió Raed.

Los descensos podrían ser mayores en las próximas temporadas, algo que traerá más polémica. "La intención de la Superliga es que, dentro de tres años, la B Nacional quede con 22 equipos, con lo cual la sangría de descensos podría ser bastante importante. No existe campeonato en el mundo que descienda el 25% de los equipos que participan", concluyó.