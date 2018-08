Mario Espeche: "De a poco voy encontrando mi ritmo"

Fotos PRESENTE. Mario Espeche juega actualmente en el Club Atlético Tostado.

16/08/2018 -

Mario Espeche disfrutaba el mejor momento de su carrera a finales de 2016, cuando una grave lesión (rotura de ligamentos de la muñeca izquierda) puso a prueba su fortaleza anímica y mental.

La pasó mal fuera de las canchas, pero tuvo su recompensa. Hoy, ya recuperado, disfruta el presente con la camiseta del Club Atlético Tostado y se ilusiona con nuevos desafíos.

"Había muchas posibilidades de que no pudiera seguir jugando al básquet profesionalmente porque la mano podía quedar limitada en su movimiento. Me enfoqué en tratar de superar esa lesión y hace 5 meses estoy jugando el torneo de la Asociación del Noroeste Santafesino y por suerte de a poco voy a encontrando ritmo", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

"Siento que todavía me falta estar más fino en algunas cosas, pero me voy acercando día a día al nivel que quiero llegar. Ahora hay muchas posibilidades de que continúe en el equipo para jugar el Torneo Federal. Quiero aprovechar estos dos meses que quedan para ponerme bien y estar en el nivel que me necesitan", agregó ilusionado.

Mario no estuvo solo durante el proceso de recuperación. "Todo gracias a mi señora, mi madre, mis tíos. La familia es un lazo muy fuerte para seguir, porque de un día para el otro te cambia la vida. Los que somos profesionales, al saber que vamos a estar afuera, se nos viene el mundo abajo y ahí aparecen los afectos. Uno se hace muy aguerrido a eso para poder superarse, para poner toda la energía. También es un poco el Vasco Aispurúa, que cuando empecé a tener un poco más de nivel, no dudó en contactarme para que pueda estar jugando ahora. La rehabilitación del kinesiólogo del club fue increíble", comentó el tirador que tantas satisfacciones le dio a Red Star.

Entre sus objetivos a futuro, la selección santiagueña tiene un lugar. "Integrar la selección fue un sueño. Primero que nada por la clase de compañeros que me tocó tener y segundo porque la provincia es lo que uno ama. Es el momento en que uno juega por los colores. Ojalá tenga algún día la oportunidad de volver y sobre todo en este momento que estamos jugando el Promocional. Me encantaría volver y colaborar para que Santiago vuelva al Campeonato Argentino", señaló.

Mañana, Mario Espeche, con la "11", volverá a la acción. Su equipo enfrentará a Suardi, en un partido crucial en la lucha por el título. Será otro capítulo en su volver a vivir.