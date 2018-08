Navarro: "Pasamos por la ayuda de un fallo"

16/08/2018 -

El arquero de San Lorenzo de Almagro, la gran figura de ayer, Nicolás Navarro reconoció anoche el nivel bajísimo que tuvo su equipo ante Deportes Temuco y que accedieron a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias al fallo de la Conmebol por la mala inclusión del rival de un jugador en el duelo de ida.

"Hay que ser justos, pasamos por la ayuda de un fallo, pero nosotros no tenemos nada que ver, vinimos a jugar un partido de fútbol y pasan estas cosas. Me tiraron de todo durante el segundo tiempo y detrás del arco no había ni un policía", reclamó el guardavalla por la señal de Fox Sports.

Lo reconoció

Y agregó: "No hicimos un buen partido, sabemos que así no podemos pasar y hay que mejorar y empezar a jugar".

El rival de San Lorenzo en octavos de final será Nacional de Montevideo y la semana que viene se medirán en primera instancia en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires.