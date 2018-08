Pavón, feliz por haber jugado en el Camp Nou

16/08/2018 -

El delantero de Boca Juniors Cristian Pavón llenó de elogios al Barcelona y haber jugado en el mítico estadio Camp Nou, pese a la derrota 3- 0, por el Trofeo Joan Gamper.

"A pesar del resultado vinimos a divertirnos, a disfrutar porque es hermoso jugar acá y tener enfrente a jugadores de tanta jerarquía. Cualquiera quiere jugar en estos equipos y es una ilusión muy grande", dijo el atacante xeneize desde el campo de juego catalán.

Y continuó: "Llegaron ofertas por mí, pero dije que quería quedarse en Boca para jugar la Libertadores porque era una cuenta pendiente para mí".

Pavón comentó que con Lionel Messi, a quien lo tuvo de compañero en el seleccionado argentino en el Mundial de Rusia, no cruzó muchas palabras en la previa y no quiso opinar sobre la decisión del rosarino de no volver al conjunto albiceleste hasta 2019.