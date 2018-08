"Contra la técnica, no se puede hacer nada"

Fotos CHARLA. Guillermo se encontró con Lionel Messi antes del partido e intercambiaron algunas palabras.

El entrenador de Boca Juniors realizó su análisis de lo que fue la participación del equipo en la Copa Joan Gamper. En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto dio su parecer de lo que fue la caída ante el Barcelona.

Los rendimientos individuales de sus jugadores:

"A Nández y Olaza los vi bien, hay circunstancias que no podemos analizar en 2 minutos, pero más allá del cansancio, los vi bien, firmes y con autoridad".

"Zárate jugará más de enganche que de punta. Hoy teniendo la necesidad de descontar entró con esa idea. Aparte, viendo lo que nos jugamos el próximo lunes en Argentina, cambiamos nombres en el ET y en los titulares para tener un equipo parejo y jugar de igual a igual".

Sobre Andrada: "Vamos a apoyarlo a Andrada. Creo que en cuanto al partido de hoy, lo ha hecho bien. A todos nos tocó jugar contra once jugadores notables, sabemos que es difícil".

"Fue buen partido de Andrada, firme. Ojalá el tiempo me dé la razón, a veces hay que tomarlas. Ha tenido un gran comienzo en el arco desde el partido contra Libertad y, en cuanto al partido de hoy, lo ha hecho bien".

Su visión del partido: "Barcelona tiene jugadores con una técnica increíble, contra ello no se puede hacer nada. No vi diferencia en lo físico, tenemos jugadores rápidos, pero Coutinho, Messi, Malcom, Arthur, Piqué tienen una gran técnica. Rafinha cuando entró tiene una técnica notable. Contra eso, no podés hacer nada".

"Hay una gran diferencia en la eficacia cuando jugás contra Barcelona, Messi tuvo una y es gol. Es difícil jugar contra esa eficacia".

"En el primer tiempo no sé cuánto más nos manejó la pelota el Barcelona. En el primer gol tuvo suerte Malcom en el remate. Pero no tuvimos la suerte, una pelota en el palo o los dos cabezazos de Goltz e Izquierdoz nos podrían haber dado el empate".

Messi y la Selección: "Lo que le debemos dar a Messi es paz y dejar de preguntarle sobre la Selección".

"Con Messi hablamos cosas normales previo y después del partido, cosas de Boca y Barcelona que viene esta temporada y nada mas. Hay que darle paz, nada más", cerró.