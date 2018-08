Fotos El BCRA puso U$S 800 M en triple intervención y no logró parar al dólar

16/08/2018 -

El dólar cerró en alza en su nivel máximo de $30,68 para las ventas minoristas en los bancos y casas de cambio de Capital Federal, luego que el Banco Central realizara la mayor cantidad de intervenciones y uso de reservas por casi U$S800 M. en un solo día para frenar la escalada del billete, un esfuerzo que al final resultó insuficiente para calmar el apetito por la divisa que neutralizó la leve baja que había tenido el martes.

Mientras la cotización alcanzó a $30,68 en Capital Federal y volvió a un valor similar que el lunes, en la city santiagueña, el billete se negoció hasta en $31,70 a lo largo de la jornada cambiaria.

El martes, para contener la suba de la divisa, el Banco Central intervino vendiendo U$S200 millones. Pero, en la víspera y ante una nueva escalada del tipo de cambio, realizó tres subastas, la primera por U$S 800 millones, la segunda por U$S 500 millones y una tercera por U$S 300 millones, en las que en conjunto adjudicó un total de U$S781 millones para abastecer la demanda de la plaza mayorista.

Pese a las intervenciones escalonadas, el billete tuvo un rebote de 30 centavos (+1%).

La intervención oficial no fue gratuita: Las reservas cayeron en el día U$S 1.617 millones. Desde que entraron los fondos del FMI, el 22 de junio, los activos internacionales del BCRA ya bajaron en U$S 8.636 millones. En dos ruedas en las que el BCRA volvió a intervenir con reservas, debió desprenderse de casi U$S 1.000 millones.

El analista financiero Christian Buteler destacó que el martes "quedaron fuera de la licitación de Lebac de $336.000 millones, unos $140.000 millones. Eligieron el peor momento para desarmar Lebac’.

‘No les queda otra, quedaron muchos pesos afuera y si presionan al tipo de cambio no les queda otra que hacerlo’, opinó en cuanto a las intervenciones realizadas en tres oportunidades en el mercado mayorista de cambios.