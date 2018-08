Para los analistas, seguirá firme la presión alcista

Fotos EFECTO. Indican que hay gran cantidad de pesos de inversores en el mercado que no renovaron Lebac y buscan opciones como el dólar.

16/08/2018 -

En medio de la tensión cambiaria en la city porteña, el Gobierno salió a licitar Letes (Letras del Tesoro) para captar parte de los pesos que están en manos de inversores y que no renovaron las Letras del Banco Central (Lebac) que se licitaron el martes.

Se trata según las estimaciones de unos $140 mil millones en manos de inversores no institucionales a los que el ofrecimiento de letras en dólares no fue muy atractivo, porque solo logró adjudicar con una tasa del 42%, unos $ 23.089 millones. Ese monto equivale a un 19% del remanente en pesos que no renovó Lebacs.

‘El resultado de la licitación demostró un resultado por debajo de los esperado’, afirmó Ezequiel Zambaglione de Max Valores. En esta línea remarcó: ‘Para el jueves quedan en el mercado $ 85.000 millones que pueden ir a comprar dólares u otro instrumento en pesos’.

‘La licitación de letes ayuda de manera limitada a quitar presión sobre el mercado de divisas’, indicó el analista Gustavo Ber. En el mercado sostienen que la expectativa respecto a la licitación de letras en dólares no era alta y la presión sobre el precio del dólar continuará en las próximas ruedas. ‘Hay una sobredemanda en el mercado de divisas’ remarcó Ber.