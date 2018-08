"La gente está desesperada, las medidas del Gobierno nacional atentan contra la paz social"

16/08/2018 -

‘La gente está desesperada, no le alcanza. Desde la corrida cambiaria y con los aumentos en los combustibles, además de cómo ha repercutido todo esto en las góndolas, es algo que ha lacerado el presupuesto familiar’. El que da su perspectiva sobre la situación actual es Javier Alexandro, presidente de la Asociación en Defensa del Consumidor (Adecse). ‘La gente está ahogada y el bono que ha dado el Gobierno provincial de $5.000 ha permitido un respiro, es un paliativo pero la suba de precios que hay y que me temo va a superar ampliamente el 34% de inflación anual, puede terminar mal’, apuntó. Desde su punto de vista, a partir de la falta de solución de los problemas económicos por parte del gobierno nacional y el mayor ajuste, ‘es alarmante cómo ha caído la actividad económica, preocupa la cantidad de gente sin trabajo que hay y eso está generando -advirtió- cierta violencia en la gente’. ‘La situación es preocupante, gravísima, creo que las medidas que está tomando el gobierno nacional hoy atentan contra la paz social, esperemos que no termine en situaciones de violencia’,indicó. "Estas corridas cambiarias lo que dejan es más pobreza", señaló. Combustibles En cuanto a la suba de los combustibles, Alexandro planteó la necesidad de salir del esquema de liberación de precios por el cual el valor del combustible está atado al precio del dólar, del barril de petróleo y la inflación. "Nosotros creemos que estos últimos aumentos son el principio del fin de la liberación del precio de los combustibles. El Gobierno no lo hace ahora porque no quiere dar otra marcha atrás", indicó. Agregó que los combustibles "siempre se han regulado por el dólar y el precio del petróleo, la inflación es un invento actual pero no ha surtido el efecto que esperaban que era que las petroleras peleen entre sí por un mejor precio. En una economía sana, de libre mercado, sí sucede eso, pero en un mercado como el nuestro, eso no tiene buen fin, porque se han cartelizado todas las petroleras". Apuntó que "por eso con una o dos subas más que va a haber, antes de fin de año van a empezar a regular los precios. Esto no es culpa de las estaciones de servicio, sino de las petroleras".