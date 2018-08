Fotos Aprovechó que la familia se fue de compras y violó a su sobrino de 4 años

Por orden del Ministerio Público Fiscal, un adolescente de 14 años quedó tras las rejas tras abusar sexualmente de su sobrino de 4 años en una localidad del departamento Robles, aprovechando que el resto de la familia se encontraba en la ciudad de Fernández realizando compras. Según consta en la denuncia que realizó la madre del menor en una dependencia policial del departamento Robles, el aberrante hecho ocurrió en horas de la tarde cuando su ex cuñado quedó al cuidado de la víctima y de otro de sus hermanitos. La joven madre -quien está separada del padre del damnificado hace siete meses, pero vive en la casa de su ex suegro- contó que había salido con el abuelo del menor y otra sobrina adolescente hacia la "Capital del Agro" para comprar mercadería. Al regresar, ingresó al domicilio. Allí fue alcanzada por el pequeño, quien llorando le contó que el acusado le había puesto sus genitales en su región anal y que por ello le dolía. Rápidamente la mujer corrió hasta donde estaba el acusado para pedirle explicaciones. El adolescente en su defensa expresó que él había salido al baño y al regresar encontró al menor llorando. Su ex suegro la alertó y le manifestó que debía revisar los genitales del menor. Cuando le bajó el pantalón, el pequeño tenía manchas de sangre en las prendas íntimas y lesiones graves a simple vista en la zona anal. Al notar que fue descubierto, el adolescente emprendió una veloz huida, gritando "yo no fui". El menor fue trasladado por su abuelo y su madre hasta la Comisaría donde informaron lo sucedido. De inmediato la Fiscalía de turno ordenó que el adolescente, quedara tras las rejas para preservar a la víctima, ya que residen en el mismo domicilio. El repudiable caso llegará a la Unidad de Abusos Sexuales en los próximos días y serán los encargados de continuar con la investigación.