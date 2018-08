A los 12 años, la internaron para que adelgazara

-

Malena Guinzburg heredó de su famoso padre, Jorge Guinzburg, el talento para mirar con humor la propia vida, aunque eso no la libra de atravesar momentos difíciles, como cuando en la niñez sufrió bullying en el colegio a raíz de su obesidad, y vio incluso sufrir a sus padres porque no sabían cómo ayudarla. Lo contó en el programa adonde es panelista, "Morfi, todos a la mesa", y adonde llegó la nutricionista Romina Pereiro, pareja de Jorge Rial, para concientizar sobre la problemática que sufren miles de chicos.

"De chica me pusieron a dieta, con miles de estrategias. Con nutricionistas más o menos exigentes. La verdad es que yo estuve internada en una clínica para adelgazar a los 12 años. Realmente tengo experiencia en este tema. Mi tendencia siempre fue a engordar, pero claramente tenía una adicción a la comida, a los kioscos. Y por un lado me cargaban o discriminaban por ser gorda y también, cuando estaba a dieta, me cargaban por llevarme una manzana en vez de un alfajor", contó Malena.

Y agregó: "Mis viejos sufrieron mucho mi obesidad porque no sabían cómo manejarlo, porque yo me enojaba. Vengo de una familia donde la comida siempre fue un tema. Un día comíamos como bestias, pero mi viejo decía que al día siguiente comiéramos fruta, y obvio que al día siguiente no se comía fruta. Con mi vieja también. También comía mucho a escondidas. ¿Cómo pueden enfrentarlo los padres?".

A los 38 años y tras seguir la dieta del metabolismo acelerado, de Haylie Pomroy, Malena logró un peso saludable. "Escribo monólogos haciendo humor sobre el tema, sobre mis complejos. Me es un desafío no hacer más eso. Gustarme. Y no quiere decir que uno no pueda gustarse con kilos de más, al contrario. Sólo hablo de tener un cuerpo más parecido a lo que uno quiere. A sentirse cómoda", contó en aquella oportunidad.