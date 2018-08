Doodle de Google | Ebenezer Cobb Morley, creador del Fair Play y el Offside

Hoy 07:53 -

"Ningún jugador debe usar clavos, placas de hierro o gutapercha goma traslúcida, sólida, flexible que sobresalgan en las suelas o los tacones de sus botas".

Esta fue una de las pautas que se sancionó en 1863 en una reunión entre algunos miembros de clubes de fútbol que se realizó en la Taverna Freemasons' de Londres y que estuvo liderada por Ebenezer Cobb Morley. Allí, se fundó la Asociación de Fútbol (FA, por Football Association), que es, aún hoy, el organismo rector del fútbol en Gran Bretaña, y se redactó el primer reglamento de este deporte llamado "Las leyes del juego" (The Laws of the Game).

Así fue como Morley pasó a la historia. Ese año fue elegido secretario honorario de la F.A., cargo que ocupó hasta 1866 cuando asumió como presidente, de 1867 a 1874.

Por su trascendencia en el deporte más popular a nivel mundial, este 16 de agosto Google decidió homenajearlo con un doodle ya que hoy se cumplen 187 años de su nacimiento. Morley nació en 1831 en la ciudad de Hull, en el estado inglés de Yorkshire. Este apasionado de los deportes era, además, abogado.

Vio que el fútbol se podía beneficiar si tuviera una mayor estructura y escribió al periódico deportivo Bell's Life para abogar por una mayor regulación en este deporte. Así fue como el reglamento que creó permitió reducir la violencia y el caos que se vivían en la cancha.

También plantó las bases de lo que hoy conocemos como "offside". Una de las reglas decía: "Cuando la pelota salga por detrás de la línea del gol, si un jugador del equipo defensor toca primero el balón, su equipo tendrá derecho a un golpe franco desde el punto en que salió la pelota. Si es un jugador del equipo contrario el que toca primero la pelota, su equipo tendrá derecho a un golpe franco (pero sólo hacia portería) desde un punto a 15 yardas de la línea del gol en línea recta al lugar desde donde salió la pelota. El equipo adversario se pondrá detrás de la línea del gol hasta el lanzamiento".