Macri: "Si reciben un pedido indebido, acá tienen un Presidente al que acudir"

Hoy 10:28 -

El presidente Mauricio Macri brindó un fuerte mensaje para combatir la corrupción en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA). "Yo no tengo pensado hipotecar mi gobierno ni el futuro de los argentinos por defender a nadie que actúe fuera de la ley", sostuvo el jefe de Estado. "Si reciben un pedido indebido, acá tienen un Presidente al que acudir", señaló.

Durante el evento, Macri hizo una clara alusión a la causa en la que se investiga el pago de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios "K". Entre los arrepentidos se encuentra su primo, Ángelo Calcaterra, quien como exdueño de IECSA admitió el pago de dinero para las campañas del Frente Para la Victoria (FPV) en 2013 y 2015.

“Hoy como sociedad empezamos a decir las cosas por su nombre, empezamos a poner los problemas de verdad sobre la mesa, a no negarlo, a no buscar soluciones mágicas, y sobre todo a no gastar sin control los recursos del Estado, que son los recursos de todos los argentinos”, afirmó Macri.

Entre los integrantes de la AEA se encuentran Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint y Aldo Roggio, del grupo Roggio, quien admitió haberle pagado coimas a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte.

En otro tramo de su discurso, que duró unos 12 minutos, Macri llamó a "terminar con los comportamientos mafiosos que ustedes (por los empresarios) tienen que denunciar".