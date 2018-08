Una niña insulta a un sacerdote durante su bautismo

Hoy 16:37 -

En la Red se ha hecho viral un video en el que una niña enfadada maldice reiteradamente al sacerdote que la estaba bautizando.

"Magdalena, yo te bautizo en el nombre del padre. Usted estaba por allá botando agua. Eso es lo quería ¿No quería?", dijo el sacerdote mientras derramaba el agua bautismal en la frente de la niña. Pero la menor parece que no estaba a gusto con lo que ocurría y reaccionó diciéndole "puto" al cura. "Ya me dijo palabras feas", comentó el clérigo entre risas.

Avergonzados, los padres de Magdalena le recriminaron por su vocabulario y le pidieron que no lo volviera a decir, pero la niña exigía que la dejaran en paz y continuó repitiendo el insulto contra el sacerdote. "Ya va a salir el chango", respondió por su parte el religioso, quien con buen humor reiteró que no se debe hablar malas palabras.

