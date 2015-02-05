CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Agosto de 2018

A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA

17/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO

ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)

23.15 RIZHOMA HOTEL

00.00 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CIRCUITO ARGENTINA

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSION

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 TENDENCIAS SANTIAGO

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

10.32 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO

TRIUNFADOR

12.25 ENREDADOS

14.14 LA PRINCESITA

16.05 UN VERANO EN PANTALONES 2

18.24 ENREDADOS

20.14 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS

22.00 SIN ESCAPE

23.54 EL REGALO

TCM

07.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

08.04 LA NIÑERA

08.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)

10.34 LA NIÑERA

11.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.09 MUERTOS DE MIEDO

14.14 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL

TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA

15.31 OLIVER Y SU PANDILLA

16.48 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

18.29 GREMLINS

20.28 FURIA EN DOS RUEDAS

22.00 EL PATRIOTA

TNT

06.00 LA PRINCESA Y EL SAPO

07.47 LA ISLA DE NIM

09.37 EL SUPERAGENTE 86

11.42 BIENVENIDO A LA JUNGLA

13.35 CORAZÓN DE CABALLERO

16.09 AJUSTE DE CUENTAS

18.21 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

20.14 CELULAR

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN

ANDRÉS

00.15 CONAN, EL BÁRBARO

SPACE

06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA

COMUNIDAD DEL ANILLO

09.04 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS

11.33 EL PODER DEL TALISMÁN

13.24 42

15.52 AL ROJO VIVO

17.55 EL VENGADOR DEL FUTURO

20.06 SOY LEYENDA

22.00 EL CONJURO

CINECANAL

10.35 OPERACIÓN REGALO

12.20 UN VECINO CON POCAS LUCES

14.00 UNA CITA CON TU ÍDOLO

15.45 PETER PAN

18.10 MEGAMENTE

20.05 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE

RUEDAS

22.00 HOME. HOGAR DULCE HOGAR

23.40 NI EN TUS SUEÑOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.30 BLACK-ISH

10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

12.00 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI

16.00 TEEN WOLF

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 REYES DE LAS OLAS

22.00 SHARK TANK COLOMBIA

23.00 SHARK TANK COLOMBIA


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+VIERNES 17, A PARTIR DE LAS 23,

SOL NACIENTE, DÚO OJEDA ALBARES,

RECITAL DE MIEL DE PALO.

+SÁBADO 18, A LAS 23, FRANCO

ARIAS, LOS DEL VINALAR Y ALMA

DE SOL.

+DOMINGO 19, A LAS 23, “LOS TOBAS”

Y “OMAR EL HALCÓN MARTÍ-

NEZ”.

PATIO MUNDO CASSARO

CHOP (ROCA (S) 1074)

+VIERNES 17, A LAS 23, LA SÚPER

ALEGRE FOLK FUSSION.

+SABADO 18, DE 13 A 18, FERIA ARTESANAL

CON SHOW MUSICAL. A

LAS 23, CRISTIAN HEREDIA.

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,

DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18:

NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO

CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL,

LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,

DÚO HECHIZO, ARMANDO

SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS.

DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA,

ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES

CON PETECO CARABAJAL,

BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,

MÓSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA,

ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO

BRANDÁN.

CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22,

ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,

CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS

ESPECIALES.

MUNICIPALIDAD DE

LA CAPITAL

* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO

DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ

EL VI FESTIVAL DE JAZZ,

QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE

SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:

GRATIS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:30 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

17/08 - 18/08 - 19/08 21:15 (Cast)

00:15 (Cast)

MELAGODON (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HOY AL 22/08 18:40 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

17/08 - 18/08 - 19/08 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MELAGODON (2D):

TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)

17/08 - 18/08 - 19/08 20:15 (Cast)

22:40 (Subt) 01:00 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D) ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)

LA PEQUEÑA TRAVIESA

(2D):

INFANTIL,FAMILIAR (ATP)

17/08 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

17/08 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

17/08 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

MI OBRA MAESTRA (2D)

DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)

17/08 - 18/08 - 19/08 20:30 (Cast)

22:30 (Subt) 00:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

MI OBRA MAESTRA APTA 13

AÑOS C/RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30- 22:40

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 20:10-

CASTELLANO 3D 17:25-

MEGALODON APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:30

CASTELLANO 3D 19:50

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SOLO EL JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00-

 
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