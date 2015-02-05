CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Agosto de 2018
A LAS 21.45 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
17/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO
ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA (CONTINUACIÓN)
23.15 RIZHOMA HOTEL
00.00 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CIRCUITO ARGENTINA
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSION
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 TENDENCIAS SANTIAGO
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
06.47 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
10.32 THE MIGHTY MACS EL EQUIPO
TRIUNFADOR
12.25 ENREDADOS
14.14 LA PRINCESITA
16.05 UN VERANO EN PANTALONES 2
18.24 ENREDADOS
20.14 SCOOBY DOO 2. MONSTRUOS SUELTOS
22.00 SIN ESCAPE
23.54 EL REGALO
TCM
07.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
08.04 LA NIÑERA
08.54 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.44 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 4)
10.34 LA NIÑERA
11.24 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.09 MUERTOS DE MIEDO
14.14 PATOAVENTURAS, LA PELÍCULA. EL
TESORO DE LA LÁMPARA PERDIDA
15.31 OLIVER Y SU PANDILLA
16.48 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
18.29 GREMLINS
20.28 FURIA EN DOS RUEDAS
22.00 EL PATRIOTA
TNT
06.00 LA PRINCESA Y EL SAPO
07.47 LA ISLA DE NIM
09.37 EL SUPERAGENTE 86
11.42 BIENVENIDO A LA JUNGLA
13.35 CORAZÓN DE CABALLERO
16.09 AJUSTE DE CUENTAS
18.21 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
20.14 CELULAR
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN
ANDRÉS
00.15 CONAN, EL BÁRBARO
SPACE
06.00 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA
COMUNIDAD DEL ANILLO
09.04 VAN HELSING, CAZADOR DE MONSTRUOS
11.33 EL PODER DEL TALISMÁN
13.24 42
15.52 AL ROJO VIVO
17.55 EL VENGADOR DEL FUTURO
20.06 SOY LEYENDA
22.00 EL CONJURO
CINECANAL
10.35 OPERACIÓN REGALO
12.20 UN VECINO CON POCAS LUCES
14.00 UNA CITA CON TU ÍDOLO
15.45 PETER PAN
18.10 MEGAMENTE
20.05 ALVIN Y LAS ARDILLAS. FIESTA SOBRE
RUEDAS
22.00 HOME. HOGAR DULCE HOGAR
23.40 NI EN TUS SUEÑOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.30 BLACK-ISH
10.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
12.00 ATP MASTERS 1000 CINCINNATI
16.00 TEEN WOLF
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 REYES DE LAS OLAS
22.00 SHARK TANK COLOMBIA
23.00 SHARK TANK COLOMBIA
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+VIERNES 17, A PARTIR DE LAS 23,
SOL NACIENTE, DÚO OJEDA ALBARES,
RECITAL DE MIEL DE PALO.
+SÁBADO 18, A LAS 23, FRANCO
ARIAS, LOS DEL VINALAR Y ALMA
DE SOL.
+DOMINGO 19, A LAS 23, “LOS TOBAS”
Y “OMAR EL HALCÓN MARTÍ-
NEZ”.
PATIO MUNDO CASSARO
CHOP (ROCA (S) 1074)
+VIERNES 17, A LAS 23, LA SÚPER
ALEGRE FOLK FUSSION.
+SABADO 18, DE 13 A 18, FERIA ARTESANAL
CON SHOW MUSICAL. A
LAS 23, CRISTIAN HEREDIA.
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,
DE NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18:
NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO
CARABAJAL, ROXANA CARABAJAL,
LAS SACHA GUITARRAS ATAMISQUEÑAS,
DÚO HECHIZO, ARMANDO
SANTILLÁN, LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS.
DOMINGO 19: NÉSTOR GARNICA,
ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES
CON PETECO CARABAJAL,
BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,
MÓSOJ ÑAUPRA, MISKY SIMITANTA,
ARIEL CAMAÑO Y FERNANDITO
BRANDÁN.
CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS 22,
ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA E INVITADOS
ESPECIALES.
MUNICIPALIDAD DE
LA CAPITAL
* JUEVES 30, A LAS 20, EN EL PATIO
DEL EDIFICIO MUNICIPAL SE REALIZARÁ
EL VI FESTIVAL DE JAZZ,
QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1 DE
SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:
GRATIS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:30 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
17/08 - 18/08 - 19/08 21:15 (Cast)
00:15 (Cast)
MELAGODON (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HOY AL 22/08 18:40 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
17/08 - 18/08 - 19/08 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MELAGODON (2D):
TERROR,CIENCIA FICCIÓN (13 años)
17/08 - 18/08 - 19/08 20:15 (Cast)
22:40 (Subt) 01:00 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D) ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:05 (Cast) 18:10 (Cast)
LA PEQUEÑA TRAVIESA
(2D):
INFANTIL,FAMILIAR (ATP)
17/08 16:15 (Cast) 18:20 (Cast)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
17/08 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
17/08 - 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
MI OBRA MAESTRA (2D)
DRAMA,COMEDIA (+13 AÑOS)
17/08 - 18/08 - 19/08 20:30 (Cast)
22:30 (Subt) 00:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
MI OBRA MAESTRA APTA 13
AÑOS C/RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30- 22:40
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 20:10-
CASTELLANO 3D 17:25-
MEGALODON APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:30
CASTELLANO 3D 19:50
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SOLO EL JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00-