FÚNEBRES | 17 de agosto de 2018

17/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

- José Vicente Santillán (La Banda)

- Héctor Osvaldo Campanini

- Humberto Horacio Roldán (Frías)

- Carlos Armesto Escobar (Banda)

- Anselmo Lizárraga (Las Termas)

- Ángela Argañaraz de Ledesma (Las Termas)

- Gerónima Dora Graneros

- Mari del Carmen Suárez de Santillán

- Raúl Francisco Chávez (Loreto)

- Felipe Santiago Roldán (La Banda)

- Ramón Ambrosio Comán (Vilmer)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRIZUELA, DULCIRIO (Roberto) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Celsa Soriano de Díaz y sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Hilda y a sus hijos Carlitos y Beatriz en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

CABANILLA, JESÚS IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Autoridades y compañeros del Juzgado Civil de Primera Nominación, acompaña a su hija Delia en este difícil momento.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Su esposa Viví Eguizabal, sus hijos: Enzo, Bruno y Silvana, sus nietos: Giovani y Valentina, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Señor ya está ante tu puerta, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados". Su hermano Lalo, su cuñada Elena Mladjan, tus sobrinos Cecilia y Juan, Eduardo, Shirley, Fabricio y Basti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Yo soy la resurrección y la vida quien creé en mí aunque muera vivirá". Su sobrinos Eduardo Campanini, Shirley, Fabricio y Bastian, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en delicados pastos me hará descansar". Su sobrino del corazón Dussan Mladjan y Maria José Mladjan, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Directivos de Lo Bruno S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Personal de Lo Bruno S.A. participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Micaela Unzaga y Julieta Montalbano y sus respectivas flias. participan y acompañan a su hija Silvana y flia. amiga y excompañera en este momento tan doloroso por la pérdida de su papá. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Patricia Unzaga y flia. participan su fallecimiento acompañan a su esposa e hijos en estos de dolor y que Dios les dé resignación y fortaleza.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para el la luz que no tiene fin". Su ahijada Cecilia Campanini Mladjan y Juan Villalba, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|.

Pololo Anauate y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido Amigo Tito. y acompañan en su dolor a su flia., ante irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus amigos del alma; Beto, Pedro, Carlos, Chutela José, participan el fallecimiento de Tito y acompañan a su flia. en el dolor, ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Beto Gilardi y flia. participa el fallecimiento de Tito y ruega oraciones en su querida memoria. Acompañando a su flia. en el dolor.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Matias Cosci, Nuny de Juri, Viví de Paez, Ariel Coronel,. Adriana Michia, Sara Guallama, Carola Moreno, Angelita Perez, Marilín Leguizamon y Blanca Esperguín, participan el fallecimiento del esposo de su compañera del Despacho DGA. del Consejo Gral de Educación. Sra. Mirta Eguizabal acompaña a toda la flia. en este momento de tanto dolor.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Maria Teresa Mladjan, e hijos Dra. Maria B. Zubcic, Maria Soledad Zubcic, Maria Teresa Zubcic, Paola Carolina Zubcic, y Mariano Gómez, lamentan su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Mario Mladjan y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los Cielos". Ramon Vizgarra y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Con gran tristeza despedimos al amigo y vecino de toda la vida; Edith, Chochin, Tito y Nené Vizgarra y respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Jorge Garay y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Facundo Zurita, Rolando Zurita y Marta G. Zurita y flia. despedimos con profundo dolor su partida y rogamos oraciones por su eterno descanso.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Nelva Barraza y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Ramón Barraza y Maria T. Ulla, sus hijos Ramon, Jose y Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Descansa en paz amigo querido; Emilia Abdulajad y Fredy Abed y sus hijos Maria Emilia y flia., Jorgelina y flia., y Leandro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus vecinos y amigos; Yolanda Falcón de Abdulajad, Yoli del Carmen Abdulajad, Emilia Abdulajad de Abed y Fredy Abed y sus hijos Maria Emilia y flia., Jorgelina y flia., y Leandro., Susana Abdulajad y sus hijos Andrea y flia., Felipe y flia., y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su amiga Susana Abdulajad y sus hijos Andrea Cecilia y flia., Felipe y flia., y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Compañeros del Consejo Gral. Educación, oficina Contaduria acompañan con profundo dolor y respeto a la esposa Sra. Maria Elena Eguizabal. Ruegan oraciones por él.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus amigos y vecinos de toda la vida, Ana Morales, sus hijos Gachy y Juan Carlos, Susy y Marito, Nany y Marcial con sus respectivos hijos, participan el fallecimiento de su querido amigo Tito, y acompañan en el dolor a su esposa Vivi y sus hijos y a su hermano Lalo. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Mario querido, es difícil escribir en unas líneas lo que sentimos por vos. Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Ramón R. Juárez y flia., Susana Juárez de Ledesma y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. sus restos fueron inhumados en el cementerio de dicha ciudad.

CÁRDENAS, MARIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció en Santa Rosa - La Pampa el 15/8/18|. Compañeros de trabajo de Luis Cárdenas, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su padre, el Sr. Mario Argentino Cárdenas. Elevan oraciones en su memoria.

CAROVINI VDA. DE MULKI, ELSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/18|. Sus amigos Alejandro Alvarez Valdés y María del Carmen Costas despiden con profundo pesar a su querida amiga Elsita y acompañan con cariño, a sus hijos, nietos y a su hna Martita, en el dolor y la oración .

FIGUEROA, BEATRIZ DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. "Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol". El personal directivo, docente y maestranza del Jardín de Infantes Nº 104 Evita " participan con inmensa tristeza el fallecimiento de la Mamá de su compañera Elizabeth y acompañan a la flia. en este difícil momento. Rogamos al Altísimo los bendiga y les de la fortaleza que necesitan.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Nora, Vale, Mony y Kary participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Ana.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. La comisión directiva de la Asociación de Mediadores C.E.M.Y.R.A.C acompaña a su vocal Dra. Susana Acosta de Fuensalida ante la irreparable pérdida de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Las hijas de Dña. Nora Stella Rodríguez de Caumo, su gran amiga y compañera como maestras de la Escuela Nº 206 de La Fragua Dpto. Pellegrini; Nora I. Caumo de Mattar, María Delia Caumo de Chaud y Mirta del V. Caumo de Cantos participan el fallecimiento de su maestra, ruegan por el progreso de su alma, que Dios la reciba en Sus Mansiones Celestiales y acompañan a su familia.

LEGUIZAMÓN DE TREJO, ELZA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá". Las compañeras de su hija Sabrina,: Anita, Herminia, Belen, Alejandra, Celeste, Claudia, Ana, Adriana y Carla, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus hijos: Quito, Patricia, Dora y Horacio; hijos pol. Tochi, Luis y María; nietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Qué tristeza hermana querida, eras la alegría de tu flia., siempre con tus chistes, tu buena onda. Así te recordaremos. Sus hermanos Noemí de Jiménez, Zulma y Ramon Alberto Suarez con sus respectivas flias. con un dolor inmenso te despedimos con un hasta siempre. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Hugo Acosta Paglioni y Maria T. del Castillo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Los amigos del B' Belgrano acompañan a su querido amigo Quito en este doloroso momento, ruegan oraciones por su eterno descanso.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Juan Carlos Lencina, Luisa Del Vitto, Carlos Eduardo, Maria Alejandra y Juan Santiago, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Su esposa Soledad y su hijo Juan Pablo que nunca lo olvidarán, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. "Nunca imaginamos que alguna vez estarías tan lejos. ¿Porqué te fuiste tan pronto? tu ausencia duele, te extrañamos y siempre te llevaremos en nuestros corazones. Descansa en paz, hermano querido".Tus hermanos José, Eduardo, Gustavo y Karina invitan a la misa que se ofciará hoy a las 20 hs. en iglesia San José del Bº Belgrano al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍNEZ, ANGÉLICA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Su familia, invitan a la misa para el día sábado 18/8 a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery, con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DANTE ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus hijos Cacho, Angú y Estela; nietos y bisnietos agradecen el acompañamiento en estos momentos de dolor al personal de la Caja Municipal y seguridad policial de la misma, a la Asociación Bandeña de Bochas, al Club Bandeño de Bochas y Jardín de Infante, amigos y vecinos e invitan a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Rita, hoy a las 20, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento.

SAYAGO, MERCEDES YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/18|. "Fuiste el pilar de nuestro hogar, una excelente madre. Todos los valores nos dejaste como guía para seguir adelante y colmar tu ausencia, seis meses... Descansa en paz madre... Gracias por todo". Sus hijos José, Eduardo, Gustavo y Karina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia San José del Bº Belgrano al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

QUIROGA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/05|. Madre querida por siempre recuerdo el eco de tu risa, el sonido de tu voz y la bondad de tu alma, nadie llenará el vacío que nos dejó tu ausencia. Pero tu espíritu nos iluminó con la misma fuerza que nos ilumina tu presencia y es por eso que eternamente te llevamos en nuestro corazón. Tus hijas, hijo, nietos, hermanos rogamos una oración por ti madre a los 13 años de tu partida.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Muky Cisnero, sus hijos Silvina, Mariela, Carlos, Mario, Laly, hijos pol. Rubén, Fernando, Chicho, Valeria, Raúl, nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (LALO) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Gloria Cisneros ''Muky'', sus hijos Silvina, Mariela, Carlos, Mario, Laly; sus hijos políticos, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (LALO) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Su esposa Muky Cisneros, sus hijos Prof. Mirian Silvina, Prof. Mariela Gloria, Carlos Enrique, Mario Armesto, Carla Valeria, Daiana Alejandra Escobar Gramajo, hijos políticos Fernando Toloza, Raúl Pérez, Viviana Gutierrez, Valeria Lemos, sus nietos Cecilia Bravo, Leticia Escobar, Carlitos, Ramiro y Sofía Escobar, Anita Toloza, Ismael y Cati Pérez, Lisandro Escobar, sus nietos políticos Gastón Coronel, Andrea Gerez, Bianca e Isabella Escobar, Bautista y Leonel Coronel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (LALO) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Sus hermanos Pirucha, Pocho, Pepe y Julio, participan con dolor en su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones. Su prima Albita Escobar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria,

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Sus sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos difíciles momentos. Rogando al Señor le dé el descanso eterno.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Sus sobrinos Mariela Escobar, José Escobar, Mirta Orellana, sus sobrinos políticos Fernando Carabajal y Milagros Barcia, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. ''Descansa en Paz''. Su prima Graciela A. Paz, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. "Señor dale el descanso eterno''. Compañeros de sus hijas Silvina y Mariela del Colegio Filps Pierre: Janet Canteros, Carlos Loto, Lorena Vélez, Daniel Montenegro, Graciela Argañaraz, José Lugones, Eli Giménez, Patricia Saavedra, Cecilia Diaz, Ramón Arce, Andres Neder, Noelia Sayago, Gabriela Camal, Sandra Adamo y Romina Escalada, participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en este difícil momento.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (LALO) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Dora Falcón y sus hijos María Elena, Luján, María, Carlos; Pocho y Hernán Escobar , hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin''. Participan en el dolor de tu partida su hermano Pepe Escobar y Mirta Coronel y sus respectivos hijos: Mariela, José, Lorena y Alejandra y sus respectivas familias. Rogando oraciones en su memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Directivo, docentes y personal de Maestranza de la Escuela Municipal de Artes Plásticas ''Juanita Brione'', participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de la colega Prof. Silvina Escobar. Rogando oraciones en su memoria y pidiendo por su eterno descanso.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Autoridades y comunidad educativa del Colegio Secundario Ciudad de La Banda, acompañan con profundo dolor a la Prof. Silvina Escobar en el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. ''En casa de mi padre hay lugar para todos; si no lo hubiera, os podría decir que voy a prepararos sitio". Y cuando habré ido a preparároslo, volveré y os llevaré conmigo, para que también vosotros estéis allá donde yo voy''. Jn 14,2-3. Comunidad Educativa del Colegio Pbro. Pedro Fils Pierre, acompañan en el dolor a sus compañeros Silvina, Mariela y Fernando, con fe y esperanza en la vida eterna.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. ''Él ya está en la paz del Señor''. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos por Juancito. Sus hermanos Cira Luz, Lucila, Chicha, Oscar, hermanos políticos Raúl Giménez, Juan Yapur, Teresa Kairala, Estela y Ramona.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. "Venid en su ayuda, santos de Dios; salid a su encuentro ángeles del Señor. Recibid su alma, y presentadla ante el Altísimo. Cristo te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Dios Padre. Concédele Señor el descanso eterno y brille para el la luz eterna". Comunidad educativa del colegio Pbro. Pedro Fils Pierre acompañan en el dolor a su colega Patricia Ibáñez con fe y esperanza en la vida eterna. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, JUAN CRISTÓBAL (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Autoridades y Comunidad Educativa del Colegio Secundario Ciudad de La Banda, acompañan con profundo dolor al Prof. Pablo Ibáñez en el fallecimiento de su padre. Rogando oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, COSTANTINO (Toto) (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Escuela Nº 127 "Dr. Mariano Moreno", equipo directivo, docente, maestranza y comunidad educativa participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de su colega Lic. Claudia Marcela Barrón. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, FELIPE SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus hijos, sobrinos y sobrinos nietos. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia. COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Su esposa Susana Corvalán, su hija María Celeste, su hno. Ricardo y flia. su tía Eva Moyano y suegra Yolanda part. su fallec. y que sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Cuando era pequeña, para mi, papi eras tan fuerte, ágil, siempre rodeado de personas que te respetaban y querían. Aprendí muchas cosas de vos y comprendí que quería parecerme a vos. No sé si lo logré pero quiero que sepas que para mi siempre serás aquel hombre al que añoré parecer. Hoy te despedimos con profundo pesar. Su esposa Susana Beatriz Corvalán, su hija María Celeste Santillán, su tía Eva Moyano, su suegra Yolanda Corvalán. Pedimos en este momento de dolor elevar oraciones, por esta pérdida tan irreparable, para su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados el día 16/08/18 a las 17 hs en el Cementerio La Misericordia.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Siempre te recordaremos. Descansa en paz. Su hermano Ricardo Luis, su esposa Mirtha, hijos Luis y Ely; José Félix y Silvana; Carlos Alberto y Roxana, sobrinos nietos Lorenzo Benjamín, Milagros, Martín, Francesco y Emma. Sus restos fueron inhumados el día de ayer.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. La comisión directiva y comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Celeste y a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|.Los compañeros de Anglo Banda de su hija Celeste: Chiqui, Caro, Romina, Gaby, Mariana, Mariela, Clara, Natalia, Eugenia, Mario, Oscar, Ezequiel y Luis. Ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

VELÁZQUEZ GARCÍA, ALBERTO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/05|. Alberto querido hoy estarías cumpliendo 85 años, yo sé que esperas este recordatorio como todos los años, ya pasaron 13 años de tu partida al Reino de los cielos, hace 4 días que cumplí 78 años y extraño tus abrazos y besos. Mi vida no es fácil, fuiste el pilar fundamental de mi vida, tu imagen está presente en todo momento acompañándome como lo solías hacer. Recordando tus palabras que me decías ahora ya no tiene esposo, sino un hijo más que me das de comer, me vistes y en fin de todo por mi enfermedad", yo le contesté que es mi obligación cuando nos unimos nuestras vidas nos prometimos estar juntos en todo momento. Vos lo merecías, fuiste un esposo incondicional, un padre ejemplar, un abuelo protector y un hijo más para mis padres. Cada día le agradezco a mi Dios y a mi Madre María, todas las semanas te visito donde descansas para contarte mis preocupaciones, mis penas para que me des fuerzas para poder seguir en este peregrinar y a mi Dios que conoce mis angustias y ve mis lágrimas a diario. Nadie muere para siempre. Alberto porque vivirás eternamente en mi recuerdo y en mi corazón, ya que estuve la dicha de estar juntos durante varios años. Tu esposa Angélica.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su esposo Juan Nerio, hijos: Gloria y Marcelo, hijos políticos Pedro y Jesy, nietos Bautista, Simona, Gabriela y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Su hija Gloria y esposo Pedro, hijas Gabriela Agostina, Camila y Bautista, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Mirta, Marta y Blanca Cáceres y familia participan con dolor su partida y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Hermanos Ledesma y sobrinos participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermana política tía Ángela. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Antonio Martínez, sus hijos Liliana, Tom, Locha, Ruli y Cesar, Sara Martínez e hijos y sus respectivos nietos participan el fallecimiento de la querida Ángela rogando por el descanso eterno. Las Termas.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA SOBEIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sandra Aranda y familia participan con gran dolor el deceso de la mamá de su entrañable amiga de la infancia y de la vida "Gody", su hermano Marcelo y su padre Juan. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CHÁVEZ, RAÚL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 16/818|. Sus hijos Daniel, Roxana, Enrique, Juan, Victoria, Nelson, Hernan, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio Cristo Rey. COB Caruso Cia Argentina de Seguro. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

COMÁN, RAMÓN AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus sobrinos Rita, Víctor, Mariela, Aldo y Alonzo part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. de Vilmer. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJOS.

LIZÁRRAGA, ANSELMO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Germán Santucho y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Layi. Ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma. Las Termas.

ROLDÁN, HUMBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Sus hijos, hijos políticos y nietos de las familias Paz, Roldán y Cabral participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en cementerio San Agustín. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROLDÁN, HUMBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la exdocente de la casa, Hilda Sánchez. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ROLDÁN, HUMBERTO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. La familia Tofanelli, desde Choya, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Hilda Sánchez ante esta irreparable pérdida. Choya.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

BUSTAMANTE, CARLOS DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/16|. Bochy mi vida, hoy se cumplen 2 años de tu tan triste partida en la cual llevaste un pedazo de nuestros corazones y no dejo de llorarte noche y día, pero nos queda el consuelo de que tú estas en el mejor lugar y algún día vernos de nuevo, poder abrazarnos y contarnos todo lo que pasó. El recuerdo tus papis Carlos, Mari, tus hnos. Romi, Sabry, Pablo, Ale, tus sobrinas Ruth, Isabella, Antonela, Yiuliana, Sobrinos Tihago y Gustavo, sus tías Alba, tíos Antonio, Dani. Ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, MARÍA ANSELMA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/09|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Tus hijos: Dora, Nery, Coco, Fidel y Oscar Ferreyra, nietos y bisnietos te recuerdan con cariño en nuevo natalicio. Que Dios te tenga su gloria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

MARTÍNEZ, ANGÉLICA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Su familia, invitan al responso hoy a las 17 hs en el cementerio de Villa Giménez (Dpto. Rio Hondo) con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino de Dios.

VALENZIANO, EDITH NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/04|. Su esposo, hijas, nietos y demás familiares invitan al responso a oficiarse hoy a las 18 hs. en el cementerio de Gramilla, Dpto. Jiménez con motivo de cumplirse 14 años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria