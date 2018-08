El capítulo once tendrá mañana lindos cotejos

17/08/2018 - Mañana a partir de las 14.30 se jugará la undécima fecha del Torneo Final de la Liga Amateur Profesional Copa Cyac, que tendrá destacados duelos. Habrá 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer partido y el programa es: En Súper Liga Nº 1: Estrella Roja vs. Galácticos (40) y Pasaje Oeste vs. El Rejunte (L). En Súper Liga Nº 2: Apunse vs. Pilchería Max Mar (40) y Abogados vs. Chacarita (L). En Súper Liga Nº 3: Almirante Brown vs. Los Sucios (L) y Gremio Judicial vs. El Porvenir (40). En Súper Liga Nº 4: Amigos del Fútbol vs. Sp. Garupa (L). En Súper Liga Nº 5: La Congreso vs. Autoservicio Doña Bety (L) y Choferes vs. Los Amigos (40). En Súper Liga Nº 6: La 40 vs. Abogados Topos (40) e Ingenieros vs. Ciencias Económicas (45). En Bioquímicos: Bioquímicos vs. Choya (40) y Bioquímicos vs. Quirófano (L). En Atsa Nº 2: Adi Salud vs. Milan (L) y Quilmes vs. Bioquímicos (50). En Médicos: Médicos vs. Yanda (40). En Sivipse: Sivipse vs. La Bomba (50). En Rubia Moreno: Mijovi vs. Puerto Nuevo (40) y Hormiga Paz vs. Sanatorio Norte (40). En Sutiaga: Sutiaga vs. San José (L) y Metalúrgica Dorrego vs. Alvi FC (40). En Los Molina (LB): CSD Menéndez vs. Marmolería Virgen del Valle (45) y Reg. Valentina vs. Los Amigos (45). En Gremio Judicial: 14, UTA vs. Gremio Judicial (L). En Abogados Nº 2: Abogados vs. El Fortín (45) y Cuervo Max vs. Sarmiento (45). En Pichones Nº 3: Caja Unse vs. Médicos Rebeldes (45) y San Esteban vs. Yanda FC (45). En Cent ral Nor - te (Los Morales): Radio Taxi Rojo vs. Güemes Sport (L) y Doctor Obrero vs. Amigos de Beltrán (50). En Banfield: Banfield vs. 100% Bandeño (40) y Villa Robles vs. Gremio Judicial (45). En Ingenieros: 14, Ingenieros AFC vs. Abogados (50). En Tagliavini: Unse Exacta vs. Potencia Diésel (45) y Distribuidora Lealcito vs. Telefónicos (50). En UTA Nº 2: Autonomía vs. La 23 (L) y UTA FC vs. Sp. Servicios (40). En Copse: 16.30, Copse vs. Ingenieros (50). En Palermo (Santa Clara): El Clásico vs. Contadores (45) y Mago vs. Contadores (50). En Obras Sanitarias: Red Star Abogados vs. Bioquímicos (45) y Obras Sanitarias vs. FM Láser (50). En Los Núñez: Maestros Termas vs. Radio Taxi Rojo (40) y Amigos de Termas vs. PVC Banda (50). Lunes 20 de agosto: En Ingenieros: 16, Ingenieros vs. Sivipse (45).