Canal 7 quedó como el único equipo con puntaje ideal

17/08/2018 - El equipo de Canal 7 lidera la zona B y quedó como el único con puntaje ideal, tras jugarse la segunda fecha del Torneo Interprensa de Fútbol, certamen que reúne a los medios de comunicación de la provincia y que es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE). El pasado miércoles, en el duelo que completó la segunda fecha, Canal 7 superó sobre la hora a Radio Panorama, por 3 a 2, y se ubica como único puntero de la zona B, con seis unidades. La fecha arrancó el martes, siempre en las canchas del predio de la Asociación de Futbolistas Amateurs. En el primer turno, Radio Mitre venció a Prensa Santiago por 2 a 1, mientras que Nuevo Diario hizo lo propio con Cable Express, pero por 1 a 0. A continuación, se registró la máxima goleada de la fecha: Radio Nacional/ Fantástica 6, Noti Express 0. Por último, EL LIBERAL y La 103.3 igualaron sin goles. La próxima fecha, la tercera, arrancará el martes 21 de agosto con este programa: Cancha Nº 1: 14, Radio Panorama vs. Nuevo Diario; 15, EL LIBERAL vs. Radio Mitre. Cancha Nº 2: 14, Cable Express vs. Noti Express y 15, Prensa Santiago vs. Radio Nacional/Fantástica. El miércoles 22 se completará la segunda fecha. Cancha Nº 1: 14, Canal 7 vs. La 103.3.