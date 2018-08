Se viene una nueva jornada en el Parque Municipal de Frías

17/08/2018 - CHOYA, Choya (C) El sexto capítulo se jugará desde las 19 en el predio del Parque Municipal de la “Ciudad de la Amistad”. Esto corresponde al torneo Aniversario de Frías y tiene como ente coordinador a la Liga de las Instituciones. Cabe de s t a c a r qu e marcha de manera solitaria en la cima del certamen el elenco de Obras, con 15 puntos. De acuerdo con lo informado desde la organización los partidos tendrá el siguiente detalle: Panaderos vs. Tránsito; Policía vs. Comercio; Obras vs. Técnica; Bancarios vs. Uocra; Aoma vs. Polideportivo; La Bio vs. Loma Negra. Resultados El pasado miércoles se jugó la quinta fecha con los siguientes resultados: Obras 7, Policía 1; Panaderos 3, Técnica 1; Comercio 6, Uocra 0; Loma Negra 3, Polideportivo 2; Banco 1, Aoma 1 y Tránsito 3, La Bio 2. l