El torneo Carlos Coronel se jugará en el Tiro Federal de Frías

17/08/2018 - CHOYA, Choya (C) Con la disputa de seis partidos se desarrollará mañana desde las 13 la 14ª fecha del campeonato denominado Carlos Coronel en el predio deportivo del Tiro Federal de la “Ciudad de la Amistad”. Esta competencia reúne a los mejores combinados de Frías y de la zona. Además tiene a la Asociación del Fútbol Amateur Friense como el ente responsable en la organización. La tabla general tiene a Los Cuervos con 30; Los Tornillos 26; El Vasco Carnes 23; Barrio Oeste 21; Mercadito Gachi y Legui 20; M y M Deportes 18; Carnicería Giovani 17; Autoservicio Hernán 14; Tiro Federal y Mercadito del Valle 12; Juan Perón 11 y Loma Negra 10. Programa El fixture de choques es el que se detalla a continuación: Tiro Federal vs. Loma Negra; Los Cuervos vs. El Vasco Carnes; Mercadito del Valle vs. Carnicería Giovani; Los Tornillos vs. Autoservicio Hernán; Barrio Oeste vs. M y M Deportes; Mercadito Gachi y Legui vs. Juan Perón