El Torneo Clausura pone sexta mañana con una atractiva cartelera

17/08/2018 - La Liga Amateur del Sur programó para mañana la sexta fecha de su torneo Clausura, en los horarios de las 14.30 y 16.30. La cartelera es la siguiente: En EL LIBERAL: Club 504 vs. La Gaucho (33) y Club 504 vs. Villa Reconquista (40). En Boca de Los Flores: Bobinados Iber Pereyra vs. Chacarita de Fernández (33) y Expreso Lo Bruno vs. Los Santos (40). En París: Foecyt FC vs. Beltrán (33) y París FC vs. Gomería Sara y Mañu (40). En Los Halcones Nº 1: La Brown vs. Súper Kids (33) y Centinelas Unidos vs. Las Heras (40). E n Sa n Ma r t í n (Vuelta de la Barranca): San Martín vs. Pritty FC (33) y Empresa La Unión B vs. Pritty (40). En Alameda (Árraga): 16, Empresa La Unión vs. UTA (33). En Ciclón de Los Flores: Villa Antonia vs. Villa Las Delicias (33) y Academia Peluquería Luis vs. Sportivo París (40). En Vélez de Maquito: Estudiantes de Ulluas vs. Villa Reconquista (33) y Taller El Porteño vs. La Joya Gramajo (40). En Las Monjitas: Villa Carolina vs. Barrio Cáceres (33) y Corralón San Esteban vs. Atlético Alianza (40). En Sur (Vuelta de la Barranca): A. A. Pelé FC vs. La Castelli (33) y Parque Sur vs. Agrupación Martín Fierro (40). En San Pedro: Los Pasajeros vs. París FC (33) y Ceferino Namuncurá vs. Almirante Brown (40). En Villa Yocca: Alberto Rueda FC vs. Repuestos El Globito (33) y RG Neumáticos vs. Sportivo Araujo (40). En 8 Hermanos: Indumentaria LAR vs. La Verdulería (33) y Villa Yocca vs. Repuestos El Globito (40). En Defensores de Maco: Academia y Peluquería Luis vs. Los Monkikis (33) y La Gaucho vs. Gomería Santa Rita (40). En Los Pichones Nº 2: Las Heras vs. La Pampa (33) y Coy Unidos vs. Imprenta Malena (40). En Gimnasia de Maquito: Profesores Juniors vs. Ferretería Ovejero FC (33) y Cioccolani vs. San Carlos (40). En Zanjón Nº 1: Zanjón vs. Los Cirujas FC (33) y Zanjón vs. San Martín (40). En Peñarol de Los Flores: Los Santos vs. Villa Yocca (33) y Villa Antonia vs. La Feria (40). En Sara y Mañu FC: Gomería Sara y Mañu vs. San Carlos (33) y El Porvenir vs. La Brown Malagueña (40). En La Cuchilla (Fernández): Taller El Amigo de Fernández vs. Los Buckys (33) y Fernández vs. Calle 14 FC (40). Por otra parte, se realizó la Asamblea Anual de la Liga del Sur, en la que fue reelecto como presidente Walter Ramón Díaz. Como vicepresidente estará José Leguizamón y Pablo Herrera será tesorero.