El Campeonato Anual presenta otra gran jornada

17/08/2018 - La Asociación de Futbolistas Amateurs hará disputar mañana una nueva jornada del Campeonato Anual 2018 denominado Manuel “Osa” Ponce. Se jugará la undécima fecha de la C50 y la séptima de la C55. Los encuentros se jugarán a las 15 y 16.30. Éste es el programa: En Asociación (Nº 1), Lagartos Malvinas vs. San Roque (C55) y Billares Dorrego vs. Vet. de Güemes (C55). En Asociación (Nº 2), P. Alsina vs. Sitravise- Ipvu (C50) y Amigos Cacho Luna vs. Mis Nietitos (C50). En Club Banco Pcia., Banco Pcia. “B” vs. Chacarita (C55) y Súper Colón vs. San Carlos (C-50). En Logística, Rabenar vs. A. Brown (C50) y Saravah vs. Lubricentro (C55). En San Isidro, Prof. Ed. Física vs. Arquitectos (C55) y Villa Hortencia vs. Campeones del 28 (C50). En Ingenieros, a las 15.30, Técnicos vs. Previsión (C55). En Alberdi (Loreto), a las 16, Hotel Savoy vs. Zanjón (C50). En Gremio Municipal (cancha Nº 1),a las 16, Expreso San Nicolás vs. Playa 38. Únicamente el 1º partido tiene una tolerancia de 30 minutos. Libre: Gimnasio Córdoba (C50) y Maestros (C55). Pendientes: lunes 20, a las 16, en Asociación, Previsión vs. L. Malvinas (C55).