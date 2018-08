Mañana se jugará el séptimo capítulo del Clausura

17/08/2018 - En el cómodo complejo de El Potrerito mañana se jugará la séptima fecha del campeonato Clausura, que organiza la Liga Ratonera. Esta nueva jornada tendrá una importante cantidad de buenas propuestas. Entre ellas se destaca el encuentro entre Villa Las Delicias y Los Magos, en el primer turno de la cancha. Además Niupi tendrá una dura parada ante Barrio Juramento. La programación completa con sus respectivos horarios se detalla a continuación. En cancha 1: Villa Las Delicias vs. Los Magos 13:30; Industria FC vs. Norcen 15:30; Cache FC vs. La Fusión FC, 17:10. Cancha 2: Colón Gomas vs. Bº Sarmiento 15; Niupi vs. Barrio Juramento 17:10. Cancha 3: Los Vagos del Mosconi vs. Shunko 13:30; Sportivo Lucy vs. Los Potreros 15:30; Real Madrid vs. Sacachispas 17:10. Cancha 4: Carlitos Legui F.C. vs. S 23 15; El Puente vs. Francisco de Victoria 17:10.