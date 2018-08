Coinor recibe el 7º capítulo del “100º aniversario de Central Córdoba”

17/08/2018 - CHOYA, Choya (C) Mañana se pondrá en juego la séptima fecha del certamen denominado Cien Aniversario de Central Córdoba que es organizado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será en el club Social y Deportivo Coinor. El inicio del primer juego se estableció a las 12.30. El programa de encuentros será el siguiente: Deportivo Choya vs. Panificadora Suecia; Kiosco Watito vs. Panificadora La Deseada; Icaño vs. La Casa del Plomero; Cebollitas vs. Veteranos; M y M Deportes vs. Ferroviarios; Atlético Quirós vs. la Mexicana y Canarios vs. Influencia. Libre Carnicería Tres Hermanos. Las estadísticas de la semana pasada fueron: Los Canarios 0, Deportivo Choya 4; Panificadora La Deseada 1, La Mexicana 1; La Casa del Plomero 2, Kiosco Watito 0; Ferroviarios 1, Cebollitas 2; Icaño 3, Panificadora Suecia 1; Influencia 3, M y M Deportes 0 y Carnicería Tres Hermanos 1, Atlético Quirós 1. La tabla de posiciones La tabla de posiciones tiene a Cebollitas con 15 unidades. Luego se ubican Deportivo Choya y Panificadora Suecia con 12; Ferroviarios 11; La Casa del Plomero 10; Kiosco Watito y Carnicería Tres Hermanos 11; entre otros.