Se juega mañana la novena fecha del Clausura local

17/08/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C). La Asociación de Fútbol Amateur local, programó para este fin de semana la novena fecha del clausura 2018 en sus dos categorías. El programa de canchas y encuentros para este fin de semana es el siguiente: La C50 juegan en el polideportivo “EL Ganso” en cancha Nº 1: 9 de Julio vs. La Loma y, Gremio vs. Los Amigos y, en la Nº 2: Bº Sur vs. Wall Mar y, Trula vs. Forres. C40: En Trula: Triki vs. Maxikiosco Antu y, Wall Mar vs El Gateao, En el Vinal: Tigres vs. La Loma y, Forres vs. Triunfadores. En Barrio Sur: D. Morón vs. Bº Sur y, Villa Elisa vs. Las Américas. En Las Américas: Bº Belgrano vs. All Boys y, Arsenal vs. Trula y En C. El Simbolar partido único: Talleres vs. Sol de América. Resultados: C50: Gremio 1, Trula 0; 9 de Julio 3, Bº Sur 0; La Loma 1 Defensores de Huasi 1 y Wall Mar 3, Los Amigos 0. Lidera con 21 unidades 9 de Julio. C40: Wall Mar 5, M. Antu 1, Gateao 3, Tigres 1; Triunfadores 2, Deportivo Morón 2, Bº Sur 3, Talleres 3; Sol de América 1 Bº Belgrano 0; All Boys 1, Villa Elisa 1; Arsenal 6, Las Américas 1; Trula 2, Triki 2 y La Loma 2 Forres 2.