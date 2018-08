La acción vuelve con todo este domingo para los equipos de la C55

17/08/2018 - El Círculo de Futbolistas Veteranos volverá al ruedo este domingo con la disputa de la decimotercera fecha del torneo en la categoría C55, respectivamente. Cabe acotar que los partidos que se jugarán en la ciudad de La Banda comenzarán a las 10.45, mientras que los de la capital lo harán desde las 10.30. El detalle de los enfrentamientos a continuación: en El Rincón (La Banda), El Tony vs. Abogados. En Parque Municipal (La Banda), Eroplast vs. Ateneo Ejército Argentino. En Obras Sanitarias, Bobinados Piri vs. Sara Mañu. En Infantería, Ima Cuinfase vs. Casa Olga. En Bioquímicos, Opinión Deportiva vs. Tapiales Gemelas.