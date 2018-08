Blandi sostuvo que el clima fue bastante hostil

Fotos REFERENTE. Nicolás Blandi es uno de los emblemas del "Cuervo".

17/08/2018 -

El delantero y capitán de San Lorenzo, Nicolás Blandi, destacó ayer que el partido del miércoles por la noche ante Deportes Temuco en Chile se jugó en medio de un "clima bastante hostil" y si bien asumió que su equipo "no estuvo a la altura" desde lo deportivo, destacó que "hay un reglamento que cumplir".

"Fue un clima bastante hostil para jugar. Las cosas que vivimos allá quizás forman parte del folklore, por ejemplo que te saquen el predio para entrenar o que te quieran sacar el hotel cuando tenías paga la reserva. Pero eso se sumó a los piedrazos al micro, y las monedas y piedras que nos tiraron en la cancha", acusó Blandi al regresar al país.

Una de las denuncias que realizó San Lorenzo, en este caso a través de Nicolás Navarro, luego de la derrota 1-0 en Temuco, fue que el club chileno le cortó el agua en el estadio, quizás como descontento ante la forma en que el equipo argentino avanzó de ronda.

"Yo fui el único que llegó bañado al hotel porque me tocó el dóping y tardé. El resto se bañó en el hotel y no creo que hayan inventado que no había agua en el vestuario", destacó Blandi.

Por último, reconoció: "En la parte deportiva, asumimos que no estuvimos a la altura y no clasificamos como hubiéramos querido, pero también hay que ver que no es un torneo de barrio y que si falta uno ponés al que sobra. Hay un reglamento que cumplir".