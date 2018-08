Grelak afina detalles para el debut

Fotos PUESTA A PUNTO. El DT Alfredo Grelak pretende darle rodaje al equipo titular de Mitre para llegar de la mejor manera al encuentro debut ante Platense

17/08/2018 -

Bajo la conducción de Alfredo Grelak, Mitre se prepara para iniciar su camino en el Torneo Nacional B de la mejor manera, por ello el "Aurinegro" confirmó que mañana protagonizará un nuevo amistoso ante San Lorenzo de Catamarca. Además, el plantel profesional se entrenó ayer a la mañana, donde las tareas estuvieron destinadas a los trabajos con pelota.

En cuento a lo futbolistico, para el primer partido ante Platense, Mitre no podrá contar con el arquero Martín Perafán porque debe purgar una fecha de suspensión y el que se perfila para ser su reemplazante es Emilio Di Fulvio.

Teniendo en cuenta los últimos amistosos, Grelak tendría pocas dudas para conformar el once inicial y todo hace indicar que el equipo sería con Emilio Di Fulvio; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés y Franco Ferrari; Román Strada, Lucas Pérez Godoy, Juan Alessandroni y Pablo Ruiz; Felipe Cadenazzi y Alan Bonansea.

Aunque todavía resta más de una semana para el debut y el cuerpo técnico en ese tiempo podría optar por otros nombres.

El que habló con la prensa fue el defensor Brian Mieres, quien se ganó un lugar en el equipo, aunque no se cree titular.

"Veo una competitividad grande en el plantel, todos son jugadores ganadores, que les gusta ganar en todo y desde nuestra parte, desde lo individual y grupal la intención va a ser pelear bien arriba. Por ahora me toca jugar y trato de hacerlo de la mejor manera, pero el tiempo dirá si estoy para jugar o no", reveló.

Con respecto a cómo fue su adaptación al club y a sus nuevos compañeros, especificó: "Me encantó el grupo humano con el que me encontré, me gusta mucho la ciudad. Los chicos son todos unos fenómenos, hay buena gente. Es lo que más importa y luego lo deportivo, es competencia diaria. Cuando hay buena calidad humana, todo eso se hace sano. Para mí, que tengo un poco de experiencia, es lo más lindo y lo que uno busca para que el año sea lindo y tiremos para el mismo lado", cerró.