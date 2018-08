Centurión fue increpado en un supermercado

Fotos MOMENTO. Ricardo Centurión volvió a ubicarse en el centro de la polémica, cuando en las últimas horas fue increpado por un hincha en un supermercado.

17/08/2018 -

Fue una provocación que no pasó a mayores de milagro. Si hay algo que Ricardo Centurión no puede conseguir por estos días es paz. Luego de ser protagonista de un confuso episodio en el que se lo acusó de haber llegado en mal estado a un entrenamiento de Racing, ahora el mediocampista se vio envuelto en una polémica situación dentro de un supermercado de Avellaneda.

El video que apareció lo muestra al jugador discutiendo con la persona que filma, quien lo acusa de "mal educado" porque Centurión no habría querido sacarse fotos con unos chicos. Lejos de reaccionar de mala manera, el futbolista le contestó: "Recién me levanto de la siesta, ¿vos no podés tener un mal día?".

Con el correr de los segundos, la situación fue aumentando la tensión y el autor del video, un aparente hincha de Independiente, hasta lo invitó a pelear. "Si tenés huevos, te espero afuera", lo increpó.

Después del episodio, el mediocampista realizó un descargo en su cuenta de Twitter. "Es increíble que no pueda salir a un supermercado, y que no me dejen en paz y eso no fue nada estuvo a punto de pegarme afuera del súper", publicó Centurión.

Defensa

Darío Benedetto, delantero de Boca y amigo de Centurión, salió en su defensa, en una entrevista con el programa Líbero, de TyC Sports. Y, con el objetivo de respaldarlo, terminó realizando una confesión sobre la época en la que el punta y Centu eran compañeros en la Ribera.

"Vi el video que salió ayer, una vergüenza. Lo están buscando por cualquier cosa, filmar una discusión con el teléfono es totalmente bizarro. En lo dirigencial no me puedo meter, no sé cómo son las cosas en Racing. Si llegara en malas condiciones, siendo dirigente lo que menos tenés que hacer es hablar con la prensa y mandarlo al frente", fue la dura crítica de Benedetto a Víctor Blanco, el autor de las declaraciones que dejaron mal parado a su amigo.

En ese contexto, Benedetto efectuó una revelación: "Son cosas dirigenciales y cada uno lo maneja a su manera. Centurión también ha llegado en malas condiciones en Boca y sin embargo nunca se salió a hablar. Es un muy buen jugador, muy buena gente por sobre todas las cosas. Ojalá no le pasen más estas cosas".