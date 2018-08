Benedetto aclaró que no tuvo intención de ofender a nadie con sus dichos de "copero"

Fotos FIGURA Darío Benedetto trató de minimizar la situación que se había generado esta semana cuando hizo una entrevista por TV.

Darío Banedetto continúa con el proceso de recuperación de su lesión y hace pocas horas también se vio envuelto en una polémica contra River. El delantero Xeneize "chicaneó" a la entidad de Núñez cuando le preguntaron sobre quién era el club más copero.

"No fue dicho de la manera en que todos se lo tomaron. Están todos esperando un título. No soy quién para decir si un jugador o un club es copero o no. No fue con ninguna intención, respeto mucho a todos, no soy de esa clase de jugadores que salen a hablar boludeces. Respeto a los rivales y a los colegas, la risa fue por cómo me lo preguntaron", afirmó el 9 en referencia a sus declaraciones del martes pasado en Fox Sports.

Pero ahora hubo más palabras de Benedetto sobre River, en especial de Marcelo Gallardo al que postuló para dirigir en la selección argentina.

"Es un excelente entrenador. Cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad, por más que sea el eterno rival de Boca", expresó el "Pipa" que eligió al "Muñeco" por sobre Diego Simeone del Atlético Madrid de España y Mauricio Pochettino de Tottenham de Inglaterra.

También el caso Ricardo Centurión estuvo en la boca del delantero del Xeneize.

"Vi el video que salió ahora, lo están buscando, es una vergüenza, es totalmente bizarro, se lo está buscando por cualquier cosa".

Y luego defendió a "Ricky". "Por lo dirigencial, no me puedo meter, no sé cómo son las cosas en Racing. Simplemente, si tuviera que hablar y llegara en malas condiciones, siendo dirigente, me parece que lo que menos hay que hacer es hablar en la prensa y mandarlo al frente, pero bueno son cosas dirigenciales y cada uno se maneja a su manera", se refirió a cómo lo expuso Víctor Blanco.

