Quimsa y Olímpico, con agenda definida

Fotos DESAFÍO. Quimsa puso en marcha la pretemporada y se alista para el comienzo de la competencia oficial.

17/08/2018 -

Los representantes santiagueños ya tienen el fixture del Súper 20 de la Liga Nacional confirmado. El minicertamen que abrirá la acción en la Liga Nacional será la primera competencia oficial para ambos en la temporada. Y, precisamente, en la primera fecha se jugará una nueva edición del clásico santiagueño.

Quimsa y Olímpico se medirán el 23 de septiembre en el estadio Ciudad, en lo que será el debut de ambos en el torneo.

La temporada 2018/19 del básquetbol argentino se iniciará el sábado 22 de septiembre, con el encuentro que sostendrán San Lorenzo y Boca Juniors por la primera fecha del torneo Súper 20, cuyo campeón defensor es San Martín de Corrientes.

Concluida la fase de grupos y la Liga Sudamericana, los playoffs comenzarán a jugarse a partir del lunes 29 de octubre.

Así quedaron los grupos: Grupo 1: San Martín, Regatas, La Unión, Comunicaciones y Estudiantes.

Grupo 2: Atenas, Instituto, Quimsa, Olímpico y Libertad.

Grupo 3: San Lorenzo, Boca, Ferro, Obras e Hispano.

Grupo 4: Argentino, Quilmes, Peñarol, Gimnasia y Bahía.

El fixture de Quimsa. Domingo 23/9: Quimsa vs. Olímpico; Jueves 27/9: Instituto vs Quimsa; Sábado 29/9: Atenas vs Quimsa; Martes 2/10: Libertad vs Quimsa; Viernes 5/10: Quimsa vs Atenas; Lunes 8/10/ Quimsa vs Libertad; Jueves 11/10: Quimsa vs Instituto;

Lunes 22/10: Olímpico vs Quimsa.

El fixture de Olímpico. 23/09: Quimsa vs. Olímpico; 29/09, Libertad vs. Olímpico; 3/10, Olímpico vs. Atenas; 6/10, Olímpico vs. Libertad; 13/10, Olímpico vs. Instituto; 16/10, Instituto vs. Olímpico; 18/10, Atenas vs. Olímpico y 22/10, Olímpico vs. Quimsa.