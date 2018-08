El rugby tendrá un sábado a pura acción

Fotos EXPECTATIVA. Los representantes santiagueños serán protagonistas en diferentes competencias.

La presentación de Old Lions en Tucumán en el inicio del Súper 10 del Regional del NOA, el duelo de santiagueños entre Santiago Rugby y Lawn Tennis por la Zona Promoción del mismo certamen, el encuentro pendiente de la sexta fecha del Anual entre Fernández y Unse y los partidos del Anual Juvenil comprenden la agenda de un fin de semana de rugby que se concentrará mañana, teniendo en cuenta que el domingo será la celebración del Día del Niño.

En Tucumán, Old Lions iniciará su camino en el exigente Súper 10 del Regional y nada menos que ante uno de los históricos de esa provincia, Universitario, que si bien tuvo una primera fase irregular, siempre es candidato y se agranda en las instancias decisivas. La primera fecha se jugará íntegramente el sábado con excepción del encuentro entre Huirapuca y Uni de Salta, que irá el domingo.

El otro plato fuerte estará en Avenida Costanera, cuando Santiago Rugby y Lawn Tennis jueguen la Zona Promoción.

Mientras tanto el Anual 50º Aniversario de la USR tendrá un solo partido, el pendiente de la sexta fecha entre Fernández y Unse. Al torneo local le quedarán dos partidos pendientes de la 3ª fecha para ponerse al día.

Programa. Torneo 50º Aniversario USR. Fernández RC vs. Unse (16.00); Torneo Regional del NOA. Súper 10: Uni Tuc. vs. Old Lions (14.15 en intermedia y 16.00 en Primera). Zona Promoción: Santiago Rugby vs. Lawn Tennis (14.15 en intermedia y 16.00 en Primera). Anual Juvenil. Lawn Tennis vs. S. Rugby (12.30 en M15 y M16 y 14 en M17 y M19); La Cañada vs. Termas (15, en M- 2); Loreto. vs. Olímpico (11.30 en M- 2).