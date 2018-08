Argentina salió del Top Ten luego de 21 años

17/08/2018 -

Las consecuencias de un mal Mundial en Rusia siguen cayendo para Argentina, a pesar de que ya pasó un mes y medio de la eliminación en octavos de final con Francia. Es que ayer se dio a conocer un nuevo Ranking Fifa y el combinado albiceleste salió del Top 10, algo que no sucedía desde 1997. Argentina cayó del 5º al 11º lugar, y quedó apenas cuatro puntos por encima de Chile. Con una fórmula renovada, pero que no deja de arrojar resultados polémicos, el nuevo Ranking tiene como puntero a Francia, que con el título mundial escaló seis puestos y quedó tan solo tres puntos arriba de Bélgica, que fue semifinalista. El tercer puesto es para Brasil, que no superó los cuartos de final. Luego, se ubican: 4) Croacia, 5) Uruguay, 6) Inglaterra, 7), Portugal, 8) Suiza, 9) España y 10) Dinamarca.