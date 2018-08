Sobre Armani y el "Pity" Martínez

17/08/2018 -

La charla de Gallardo con los medios en la previa del partido de mañana con Belgrano, se trasladó también a la posibilidad de que Franco Armani y Gonzalo Martínez sean convocados hoy por el entrenador interino de la selección, Lionel Scaloni, para los amistosos ante Guatemala y Colombia.

"Todavía no tengo notificación alguna de esas convocatorias. No sé cuándo se van a realizar tampoco, así que no puedo dar detalles al respecto. Veremos si hay alguna notificación que diga que va a haber convocados nuestros a la Selección y después veremos qué hay por delante también. Porque hay muchos partidos. Veremos cómo planificarlos", expresó Gallardo cuando le consultaron al respecto.

Además, agregó: "Tampoco tenemos definida la fecha para la copa Argentina, así que esperaremos. Todavía no puedo dar una postura al respecto".