Marcelo Gallardo le retrucó al titular de Boca Juniors: "No me sorprende nada"

Fotos CHARLA El "Muñeco" no pudo evitar referirse a un tema que generó una gran polémica con el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici.

17/08/2018 -

El entrenador Marcelo Gallardo recogió el guante y le respondió ayer al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, por el polémico cantito que se difundió a traves de un video que luego se viralizó y que lo tiene al máximo dirigente de la entidad xeneize como uno de los principales protagonistas.

"La imagen habla por sí sola. No solo es presidente de Boca, es vicepresidente de AFA y representa al fútbol argentino. No me sorprende nada, hoy no me sorprende absolutamente nada. Le puede pasar a cualquiera, todos somos hinchas y a todos se nos puede salir la cadena, pero algunos tienen que estar más lúcidos, porque si no se nos sale la cadena a todos y puede ser un quilombo total esto", disparó el entrenador de River durante la conferencia de prensa que ofreció ayer.

Si bien en un primer momento amagó con no decir nada al respecto, Gallardo terminó soltando un nuevo mensaje que va en consonancia con varios anteriores contra la conducción de la AFA, a la que considera muy cercana a los intereses de Boca.

Pero ese no fue el único tema que abordó en la conferencia de prensa. El "Muñeco" también habló de los lesionados y dijo que ante estas situaciones lo mejor es estar calmados.

"Hemos sufrido la lesión muscular de ‘Nacho’ Scocco, vamos a esperar los estudios para ver la gravedad. Uno no espera estas situaciones y sin embargo hay que estar calmos, porque no podemos hacer nada. Se nos lesionan dos jugadores en la misma posición, (Gonzalo) Montiel y (Camilo) Mayada, y hoy lo de Scocco. Cuando viene así, hay que mantener la tranquilidad. Veremos cuáles son las alternativas", afirmó el técnico de los millonarios que mañana saldrá al ruedo otra vez por la segunda fecha de la Superliga ante Belgrano de Córdoba, en el Monumental.

Lo que más preocupa es el caso del delantero que ayer se confirmó que sufrió un desgarro, por lo que no llegaría a la revancha frente a Racing Club por los octavos de final de la Copa Libertadores, el próximo 29 de agosto.

Más temprano, en la práctica de River Plate en Ezeiza, el director técnico había confirmado a Jorge Moreira en el lateral derecho, que tuvo dos bajas en menos de una semana y lo obliga a utilizar al paraguayo, quien no juega oficialmente desde el pasado 15 de octubre, más de diez meses.

"Está bien entrenado, tal vez no con el ritmo de juego que todo jugador necesita después de una larga inactividad. Ahora empezará a sumar sus primeros minutos el sábado. Espero que no sienta demasiado su larga inactividad. Es bueno que pueda estar en condiciones de poder entrar en el equipo", consideró.

Así, los once serían: Franco Armani; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Quintero, Bruno Zuculini, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Lucas Pratto.