"Me voy a ir, quemando la casa, no me importa nada"

17/08/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una vecina del barrio Aeropuerto, de 42 años, se acercó ayer a la comisaría para denunciar a su ex marido por amenazas. El hecho se produjo en la vivienda de la mujer. Ella se encontraba con sus hijos y el denunciado había ido a visitar a su hija enferma. En un momento comenzó una discusión entre la ex pareja por un secarropas viejo que la víctima quería tirar.

Después de unos minutos el hombre empezó a elevar el tono de voz y la amenazó diciéndole que no era la única dueña y que él se iba a ir quemando la casa.

A raíz de esto la mujer le pidió que se retirara de la vivienda, y al recibir una respuesta negativa llamó a personal policial. Pero cuando los efectivos se hicieron presente para proceder a aprehender al ex marido, éste ya se había ido.