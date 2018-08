Piden la preventiva para "Tutena" por acuchillar cinco veces a Romina Taiguan

Fotos BATALLA. Giménez no emite palabra. Sabe que su cuchillo lo desnudó de cuerpo y alma. La defensa intentará atenuarle los cargos, pero el horizonte asoma entre gris y negro.

17/08/2018 -

La fiscal Andrea Juárez solicitaría hoy la prisión preventiva para un empleado municipal que en julio pasado atacó de cinco puñaladas a su ex esposa en el Bº Mailín, Campo Gallo, departamento Alberdi,

Así lo planteará la fiscal ante la jueza de Género, Norma Morán, casi un mes después de que Marta Romina Taiguán viviera, despierta, la peor de sus pesadillas en manos de su ex pareja, apodado "Tutena".

"Homicidio en grado de tentativa" es la figura endilgada al sujeto, alojado en un organismo de seguridad de la Capital.

En 1ª persona

"Me hincaba y me decía si no estás conmigo, no vas a estar con él", declaró la víctima días atrás ante la fiscal. "Quiero hacer mi vida de nuevo, y que no se me acerque", exhortó ella.

La historia de Marta emerge como las de muchas mujeres.

Ella puso fin a la relación y despertó los demonios internos de "Tutena".

Desde entonces, empezó a vigilarla, a rondar cerca de la casa; ávido de confirmar que no estaba sola.

Muy en su interior, ello era obvio porque Marta se lo había dejado entrever, aunque con cuidado, y sutileza, para no herirlo.

El ayer y el hoy

La investigación indica que "Tutena" tomó por asalto la casa de Romina. La encerró y extrajo el cuchillo que llevaba oculto.

Cinco veces la apuñaló. La mujer sobrevivió de milagro, pero debió soportar cuatro intervenciones quirúrgicas en menos de una semana.

Con la salud "minada", pero viva, disfruta ahora su resurección, al lado de sus hijos.

Distante, en los Tribunales, hoy "Tutena" recibirá un duro cimbronazo.

Andrea Juárez arribará con las primeras conclusiones: pericias e informe médico, entre las más fuertes.

En ellos basará su solicitud de prisión preventiva, planteo que asoma como un mero trámite legal.

La realidad médica de Taiguán convertirán la audiencia en un simple "trámite", ya que "Tutena" y la defensa saben que su encierro se perfila para muy largo plazo.