Cómo reaccionar ante un ataque, según los expertos

Veterinarios y criadores de Pitbull consultados por EL LIBERAL señalaron que buena parte de los ataques registrados tienen como víctimas a los niños, y por lo general no se trata de animales callejeros sino que son propiedad de las familias de las personas atacadas.

Los expertos en el comportamiento de los perros han observado que ellos responden al "lobo alfa" es decir, al jefe de la manada, y de no ser educados convenientemente, los perros ven al niño como una competencia. Sobre todo cuando los pequeños no comprenden las señales de advertencia del can, como los ladridos o gruñidos.

Las zonas del cuerpo más lesionadas son la cabeza y el cuello, de ahí el peligro para la vida del niño, pues la presión de la mandíbula de un perro adulto es de más de 31 kilos de fuerza por centímetro cuadrado, y en determinadas razas como el Pitbull, esa presión suele ser mayor. Los especialistas señalan que ante un ataque "hay que tratar de actuar fríamente, algo que suele ser difícil, pero que puede salvar una vida".

"Cuando este tipo de perros está mordiendo, no es conveniente tirar de la víctima para que la suelte; eso no suele ocurrir y, al contrario, no sólo puede producir desgarros a la persona atacada sino también enfurecer más al animal", remarcaron.

Tampoco recomiendan golpear al can con algún objeto contundente en el cuerpo, ya que ello aumentará la agresividad del perro. Sólo es conveniente aplicar un fuerte golpe en la cabeza del perro con la intención de aturdirlo y que suelte su presa.

"También se puede intentar asfixiar al animal tomándolo de la garganta hasta que suelte a la presa. Sucede que los ataques ocurren en un segundo, nos agarran por sorpresa y no estamos preparados para enfrentar una situación tan dramática", añadieron los especialistas consultados. Ante lo difícil de la situación cuando el ataque ya se produjo, lo más efectivo es trabajar en la prevención, no exponerse a estos perros.