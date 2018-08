El fin de semana sigue el torneo de los más pequeños

17/08/2018 -

Este fin de semana seguirán los partidos del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol Infantil, organizado por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, correspondientes a la 19ª fecha y que tendrán lugar el domingo 19 a partir de las 9 en diferentes canchas.

En este contexto, los partidos serán Gustavo Tapia vs. Cholo Suárez en cancha de Amutesa; Bº Quilmes vs. Niños Felices en cancha de Jerarquizado; Villa Unión (local) vs. San Fernando; 17 de Octubre vs. 25 de Mayo en cancha de Sivipse; Rey de Reyes vs. Tramo 16 en cancha de Produnoa; Bº Taponazo de Clodomira vs. Chamacos FC de Clodomira en cancha de Atlético Clodomira; Deportivo 25 de Mayo (local) vs. Irma FC; Banfield vs. Bío Torres en cancha de Banfield.