Mukdise: "Esa medida va a perjudicar a todos los municipios"

17/08/2018 -

El intendente de Las Termas, Miguel Mukdise, coincidió con sus colegas en manifestar la preocupación por la eliminación del Fondo Federal Solidario. Considera que si la razón por la que se "borró" el fondo es que hubo algunos municipios que no le dieron el destino específico (obras), tiene que haber control de Nación y no eliminarlo, porque pagan también las consecuencias los que "hacemos las cosas bien".

"Es una preocupación muy grande porque gran parte de nuestras obras lo manejamos con el Fondo Solidario. Esa medida nos va a perjudicar a todos los municipios", expresó a Canal 7.

"Lo ideal sería tener más control del FFS; porque según lo que manifiestan algunos funcionarios nacionales con los que he hablado, es que se certifican obras que no se han realizado; pero no pueden poner en la misma bolsa a todos. Lo que digo es: controlen las obras, si hay una partida que se diga en qué se invierte, que vengan y verifiquen, pero no tomar una medida que perjudica a todo el país", expresó. En el caso de Las Termas, dijo que el fondo se utiliza para construir "la Escuela de Artes Plásticas, el plan de pavimentación, las obras de iluminación. Hay zonas aledañas al municipio que necesitan que se le amplíe la red de energía, y a través de ese fondo ayudamos con postes y cables, como en muchos lugares rurales también llegamos con obras de agua potable".

Agregó, que está atento a la reacción de las provincias contra el DNU presidencial. "Tengo entendido que todos los gobernadores van a hacer un planteo. Vamos a conversar con el Dr. Gerardo Zamora y lo que necesite del municipio va a contar con nuestro apoyo", finalizó.