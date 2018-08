La adopción: una institución pensada para que el niño viva en familia

Fotos GRATIFICANTE. La Dra. Kemelmajer destacó el trabajo que se hace en Santiago del Estero "porque responde a los intereses de los niños".

El Código Civil y Comercial (CCyC) recoge los tratados de Derechos Humanos en materia sensible como ser persona, familia, atribución de la vivienda y la situación de las personas vulnerables.

Estas modificaciones impactaron también en la perspectiva de los procesos, al contener tantas normas procesales que ha contribuido para que los procedimientos se humanicen, fundamentalmente en materia de familia.

La Dra. Aída Kemelmajer, en su oportunidad de la visita a la provincia, se refirió al proceso de adopción y comentó: "Un menor puede ser adoptado cuando un juez declara su situación de adoptablidad. Ello se determina cuando un niño/a no puede seguir viviendo con su familia de origen ya sea porque no es conveniente para su integridad psicofísica o porque los progenitores no pueden sostenerlo".

El art. 594 del CCyC establece que "la adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados tendientes a satisfacer necesidades afectivas y materiales cuando éstas no pueden ser proporcionadas por su familia de origen".

En cuanto a los alcances del instituto la prestigiosa jurista detalló: "El Código establece tres tipos de adopción, simple, plena y de integración. La adopción plena es irrevocable y se otorga cuando hay menores de edad huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida. La simple confiere la calidad de hijo al adoptado, pero no crea vínculos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, y la adopción de integración tiene lugar cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente".

Respecto de la finalidad del instituto, la exministra de la Corte Suprema de Mendoza remarcó que "se tiene en cuenta primordialmente la integridad del menor que responde al constitucionalismo que impregna al sistema normativo. Recoge los preceptos de la Declaración de los Derechos del Niños y demás tratados internacionales de derechos humanos a los cuales el Estado está suscripto. Para ello resulta fundamental la iniciativa de aquellos que quieren adoptar para brindar afecto y un entorno familiar a aquellos menores en situación de vulnerabilidad, que se contacten con los juzgados de convocatorias a la cuestión".

La Dra. Kemelmajer reconoció estar al corriente de lo que sucede en la provincia en materia de adopción, en esa misma línea comentó: "Tengo conocimiento de que Santiago del Estero trabaja mucho en este aspecto a través de RUA del Poder Judicial y es muy gratificante porque responde a las necesidades e intereses de esos niños".l