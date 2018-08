Fotos Adiós a Carlos Toledo, maestro de maestros

17/08/2018 -

Las redes sociales se pusieron al rojo vivo comentando el fallecimiento del maestro Carlos Toledo ocurrido en Buenos Aires a la edad de 83 años, como consecuencia de una larga enfermedad. Se justifica el tono pesaroso de los comentarios y en el que no queremos caer para homenajear al hombre que nos honró con una hermosa amistad. L a h i s t o r i a c omi e n z a con su padre, don Nazareno, buen bandoneonista pero también guitarrero asentado en los pagos de Huaycurú, departamento Banda, que alegraba todo baile que se presentara por una vasta zona como Cañada Escobar, Pocitos y otros escondidos parajes donde hubiera gente dispuesta a divertirse. Lo seguían su hijo Horacio (violinista) y Ligia Noemí que se le animaba lindo al bandoneón. Después vinieron Carlos y Aníbal. Cuando Horacio viajó a Buenos Aires en 1954, después de un tiempo prudencial Carlos lo siguió para intentar la gran aventura imitando a un gran caudal de santiagueños deseosos de buscar nuevos horizontes. Lo que viene después conforma la parte medular de la historia. Al principio los hermanos tocaban en reuniones familiares y fiestas de fin de semana hasta que formaron el grupo "Los Changos Bandeños" y luego Carlos pasó a revistar en el conjunto "Santiago Manta". Eran tiempos de duro trajín y magras recompensas. "Cansados de esa rutina decidimos parar unos tres meses hasta que un amigo nos convenció para tocar en Barrancas de Belgrano. Allí el director artístico del sello Diapasón, Sr. Luna, nos acercó una tarjeta invitándonos a grabar un disco. Primero salió un disco simple y luego el long play", nos contó alguna vez el maestro. El grupo formado por Carlos y Aníbal Toledo, "Nicky" Robledo y "Cañita" Jiménez inició desde allí un camino artístico que los catapultó a la fama a través de los discos que se vendían como pan caliente, con presentaciones personales y programas radiales y televisivos manteniéndose por largos años en la cima de la popularidad. No todo acaba ahí. Muchos cantores y conjuntos vocales convocaron al maestro para agregar su toque sutil y armonioso a sus grabaciones. Entre los convencidos de la validez de su aporte musical figuran Alfredo Ábalos, Los Manseros Santiagueños, los Hnos. Mattar, entre otros que hoy pueden mencionar con orgullo su participación en grabaciones memorables. En lo personal podemos subrayar su gesto de acercarnos una melodía de gato que se trasformó en "Gatito para mi mama", obra que muchos intérpretes han incluido en sus repertorios. Parafraseando un conocido comentario de los santiagueños podemos decir:"casi nada de músico ha llegao a la peña del cie