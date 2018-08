Insólito: Descubren una rata con una planta sobre la espalda

Notas Relacionadas

Hoy 16:42 -

Encontrar alimañas en los cultivos no es algo que alegre a los agricultores, pero tampoco les sorprende. A no ser, claro, que la alimaña en cuestión sea una rata con una planta brotándole de entre los hombros, como la que descubrió un granjero indio en uno de sus campos.

El hallazgo tuvo lugar en un cultivo del distrito de Ratlam, en el estado de Madhya Pradesh, donde este año Datar Singh había sembrado soja, informa Unilad.

Los vecinos de Datar filmaron al roedor que, según ellos, "sufría un dolor fortísimo". La rata tenía dificultades para desplazarse a causa de la planta y no trató de escapar cuando la rodearon para observarla.

Algunos incluso la agarraron por la cola para inspeccionarla y entender cómo se había producido el extraño fenómeno. Se sugiere que una semilla habría caído dentro de una herida abierta en la espalda de la rata y habría germinado al encontrar las condiciones idóneas.

Tras filmar el video, el granjero se llevó la rata a su casa y logró extraerle la planta. El roedor se está recuperando.