"Zoom Challenge", el nuevo desafío viral que es furor en las redes

Un nuevo desafío surgió de las redes y rápidamente se está convirtiendo en furor entre los usuarios: "Zoom Challenge", consiguió congestionar las distintas plataformas con los videos que hacen la gente.

La idea es simular que uno está arriba de un auto con todo el estilo rapero de la canción "Mickey", del músico Lil Yachty, mientras una cámara fija a la altura del piso enfoca todo. Un poco de baile, alguna broma y luego, en el momento en que el tema menciona la palabra "zoom", el que está filmando toma de los pies al protagonista del video y lo saca fuera del plano.

Así la coreografía se volvió viral y en las redes sociales no paran de aparecer distintas performances de los usuarios mostrando su versión del Zoom Challenge.

Pero también hay muchos padres denunciando el peligro que implica este desafío por el golpe en la cabeza que se pueden dar los chicos al ser arrastrados de los pies. Así como aparecieron por las redes de todo el mundo los videos del Challenge, también aparecieron los errores y la enorme cantidad de chicos llorando por el golpe seco en la nuca.

Lmfao #Zoomchallenge i clearly am disowned by my sister now pic.twitter.com/aRzsN1yGXH