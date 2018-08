FÚNEBRES | 18 de agosto de 2018

18/08/2018 -

Sepelios Participaciones

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Madre querida. Has dejado de sufrir en esta vida terrenal, solo Dios y su Santa Madre saben del dolor en los últimos dias de tu vida como si fuera poco haber perdido 6 hijos en tu vida. Quedamos tus otros hijos a llorarte hasta el fin de nuestros dias. Con amor descansa en paz Madre Mia. Sus hijos Ana María, Juan Carlos, Nestor Gabriel, José María y Martin Eraldo y sus respectivas flias, la despiden con cariño, sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Madre Mia: Maria te cubre con su Santo Manto y Jesús te tiene en el altar con sus ángeles. Su hija Ana Maria, su hijo politico: Dario Herrera y su nieta CPN. Fernanda Herrera, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su hijo José Maria, su hija politica Mercedes Cardozo y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, su restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Madre querida: Nos dejas a sufrir y extrañarte todo el resto de nuestras vidas. Su hijo Néstor Gabriel, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Madre me dejas sola y con un gran dolor. Su hijo Juan Carlos participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Su hijo Martín Eraldo, su hija política Jesús Cardozo y sus nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

ARÉVALO VDA. SEGURA, ÉLIDA EPIFANÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Con amor. Sus nietos José, Maria, Paco, Mika, Exequiel, José Luis, Ana Gabriela, Marcelo, Jorge, Nuria, Martin y Alfonso, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en Villa La Punta.

BRIZUELA, DULCIRIO (Roberto) (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. Rectoría de la escuela Francisca Jacques con personal docente y no docente acompañan en su dolor a la Prof. Beatriz Brizuela y a su familia por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Ing. Santiago C. Lezana, participa el fallecimiento de una excelente persona como fue "Campa", acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Tus compañeros de Lo Bruno S.A: Chicho, Cacho, Alvina, Eduardo, Dito, Luis, Lore, Erica, Adrián, Elena, Ariel, Marcelo G.; Marcelo R.; Exequiel, Emilia, Gladys, Adriana, Thiama, Juan y Gabriela. Acompañan con profundo dolor a su familia.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Silencio, no hagan ruido, que mi gran amigo Tito se ha dormido. Te despedimos con dolor, todas las personas que tuvimos la dicha de conocerte. Sara Medina y flia. acompañan a Vivi y sus hijos, hijos políticos y nietos en tanto dolor.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. La señora Presidente Interventora del Consejo General de Educacion, Dra. Maria Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los Niveles, Superiores y Analistas Tecnico Docentes, Coordinación del Área Legal, personal del Organismo participan y acompañan en su dolor a su esposa Sra. Mirta Eguizabal de la Oficina de Dirección de Despacho de la Direccion General de Administración, elevan oraciones rogando por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

CAMPANINI, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. La señora Presidente Interventora del Consejo General de Educacion, Dra. Maria Elena Herrera, participa el fallecimiento del esposo de la Sra. Mirta Eguizabal, de la Oficina de Direccion Despacho de la D.G.A. del Organismo, la acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria, rogando por la cristiana resiignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

FERREYRA, ANTONIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su hijo Néstor José Azar participa con dolor el fallecimiento de su madre. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad, casa de duelo Gorostiza, Belgrano y Alsina.

FERREYRA, ANTONIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su sobrina Olinda Faule participa con dolor el fallecimiento de su tía Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Gorostiza, Belgrano y Alsina.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Martha García y sobrinos nietos María Martha, Cesar, Guillermo, Pablo y Luciano participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus sobrinos nietos María Martha y Marcelo, Cesar y Liliana; Pablo y Claudia; Guillermo, Luciana, e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Los socios y comisión directiva de la asociación de empleados del Poder Judicial (AEPJ) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su socia Ana María Acosta. Elevan oraciones en su memoria..

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Compañeros y amigos de la lista Acción y Logros de la Asociación de empleados del Poder Judicial (AEPJ) acompañan con profundo dolor a su hija Ana María Acosta. Elevan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Los socios y la comisión directiva de la Asociación Sindical de empleados del poder Judicial (ASEJ) participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su socia Ana María Acosta y abuela de su colaborador Pablo Barrera. Elevan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Mirtha Soria y sus hijos Juan, Sandro y José participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su familia.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Blanca Lobos de Presti, Angel y Santos participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo de toda la vida Lalo, Susana y Anita. Deseando una pronta resignación a su familia. Elevando una oración en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Silvia Maud, Enrique Bilbao y sus hijos Carolina, Guadalupe, Facundo, acompañan con profundo dolor a la Dra. Susana Acosta de Fuensalida ante la irreparable pérdida de su Sra. madre. Ruegan oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Compañeros de Mineria de su hija Dra. Susana de Fuensalida, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su Sra. madre. Ruega oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Las autoridades y compañeros del Juzgado de familia de 3ª Nominación de su hija Anita: Dra. Carolina Anauate, Dra. Susana De Arzuaga, y Cristina Cambareri; Eliana Ávila, Sergio Elías, Ana Lucia Castillo, Ramiro Pereyra, Valeria Corvalan, Claudia Di Meo, María Alicia Basualdo, Juan Ledesma, Viviana López, Juan Macias, Marcelo Diganchi , Irene Salvatierra, Marcela Cazzulo, Cecilia Medina, Romina Buitrago, Ricardo Hid, Hugo Herrera, Hugo Campos, Carina Paz, Alejandro Romero, Marta Contreras, Teresita Angeleri, Valeria Argañarás, Sonia Farias, Viviana Atia, Yohana Palavecino, David Ojer, Emilse Guzmán, Facundo Torres, Noelia Kairuz, Dra. Alejandra Soria y Dra. Juliana Enriquez acompañan en este doloroso momento a nuestra querida compañera y a toda su familia.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Las almas de los justos está en manos de Dios. Dra. Carolina Anauate Jueza del juzgado de familia de 3ª Nominación participa de su fallecimiento y abraza a Anita y familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. ''Señor, recíbela en tus brazos, dale el descanso y brille para ella la luz que no tiene fin''. Gladis Pérez de Barrera y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Dra. Dory, ya está junto a nuestro Padre Celestial, descansa en paz. Rogamos que sus familiares tengan consuelo, resignación y esperanza en la resurrección.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Graciela de Karam y flia. despide a su amiga Dorita y acompaña a sus hijos en estos momentos de dolor.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Mónica Pécora participa de su fallecimiento y acompaña a su flia. en este difícil momento.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Sus vecinos del edificio CABE, administradora y personal participan de su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. El Consejo de Administración, Consejeros, profesionales y empleados de COESA participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Dora, madre de la asesora legal de la institución Dra. Susana de Fuensalida e imploran al Señor para que le dé el descanso eterno en su gloria y ofrezca a sus hijos, nietos, familiares y amigos cristiana resignación.

GRANEROS, GERÓNIMA DORA (q.e.p.d) Falleció el 16/8/18|. Yoyi Gerez y familia participan con profundo sentimiento el fallecimiento de la Sra. Dora honorable y respetada colega que dejó su impronta para bien y progreso en las comunidades rurales que le tocó ofrecer sus servicios docentes. Madre de la querida amiga y compañera de trabajo Dra. Susana de Fuensalida.

LLANOS, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus abuelos Olga y Enrique, sus tíos Oscar, Alberto, Koki, Julio y Gustavo Llanos, tías y primos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

LLANOS, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus vecinos de la cuadra: Rubén Uñates y flia; participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLANOS, SERGIO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Compañeros de trabajo de su tío Alberto Llanos acompañan en su dolor a la familia Llanos y ruegan al Altísimo cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Marina Nazar y Juan Fili acompañan con dolor la partida de la mamá de su amigo Aldo en tan difícil momento. Rogando oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ORELLANA, MERCEDEZ DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/18|. Vecinos y amigos de la torre 2 del Bº Palomar participan del fallecimiento de la madre de Aldo y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DANTE ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Sus vecinos y amigos Norma de Miggitsch e hijos Juan y Luis y Nélida Peralta e hijos Rudy, Raúl y Claudia lamentan la partida de Dante acompañando a sus hijos, nietos y demás familiares por tan irreparable pérdida. Rogamos una oración a su memoria.

RODOLFO, GONZÁLEZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Miguel Ángel Nazar, Nelly Alvarez, sus hijos Veronica, Cristian, Javier, Cintia, Makarena, Agustin y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Qué tristeza hermana querida, eras la alegría de tu flia., siempre con tus chistes, tu buena onda. Así te recordaremos. Sus hermanos Noemí de Jiménez, Amalia de Chazarreta, Zulma, Ramon Alberto Suárez y su hermana política Beatriz Pedregal con sus respectivas flias. Con un dolor inmenso te despedimos, con un hasta siempre. Rogamos oraciones por tu eterno descanso.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Querida Mari, quedarás siempre en nuestros corazones; Su nuera Maria Rosa Lencina, su hijo Emiliano Santillán, sus nietos Virginia, Lujan, Florencia y Emiliano, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Jorge Lopez, Silvia Lencina e hijos Diego, Cecy, Emanuel y David, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. "Mary que Dios te acoja a su lado". Siempre fuiste Luz. Gracias por tantos momentos compartidos. La llevaré siempre en mi corazón. Verónica Hazam y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento acompañando a su flia. en tan dificil momento. Rogamos oraciones por la paz de su alma.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción acompaña a su compañera Dora Santillán en la pérdida de su mamá y ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Margarita Guerrieri de Lugones, ante tan injusta noticia acompaña a toda la familia, muy especialmente a su nieta Luján con quien la une un cariño muy especial. Que El Todopoderoso la acoja en su Reino y la a la familia la consuele con una cristiana resignación.

SUÁREZ DE SANTILLÁN, MARI DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Ricardo Miguel Llapur (h), Maria Martha Coronel Gallardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su madre política Olga de Dayub, su hermano político Edgardo Dayub, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Sta. Rita del Bº Jorge Newbery, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Mi princesa no estamos lejos cuando nos llevamos en el alma, te amo sin principio ni final, este gran amor nunca morira mi ángel de la eternidad. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolás, sus tios abuelos, tios, primas, compañeros de colegio y amigos, invitan a la misa que se oficiará el dia domingo 19 a las 9 hs. en la Capilla del cementerio Parque de la Paz. Rogandos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su padre Emigdio, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y ahijados, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ROJAS, DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

SAN MIGUEL, ABEL DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Duele tanto aceptar que ya no estás entre nosotros físicamente, pero jamás perderemos la esperanza de que esto no es un final. Seguiremos andando este camino donde quedan tus recuerdos, tu sencillez, tu bondad, sabiendo que algún día te alcanzaremos en tu cielo, para siempre, por toda la eternidad. Descansa en paz papi, no dejarás de ser la estrella que guíe nuestras vidas. Invitamos a la misa en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento.

SARACO DE ÁVILA SILVETTI, ALINA EBE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/10|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia San José, barrio Belgrano, al cumplirse ocho años de su fallecimiento.

VÉLIZ DE CEPEDA, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/13|. Al cumplirse 5 años de su fallecimiento, su esposo Ricardo, su hijo Omar, hija política, Mercedes, sus nietos Maximiliano y Selena Cepeda invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

DAVID, GUILLERMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Papito: hoy nos marcaste con tu partida, dejándonos un dolor difícil de soportar. Te fuiste junto a mamá y a mi hermano, ya estás descansando junto a ellos. Dios danos resignación. Sus hijas Elizabeth, Graciela y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano 532 La Banda.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Su hijo pol. Carlos A. Rodríguez participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

ESCOBAR, CARLOS ARMESTO (Lalo) (q.e.p.d) Falleció el 15/8/18|. Sus familiares Beba M. de Machado, hijos y nietos, recién enterados por su fallecimiento hacen llegar a Muqui e hijos y demás hijos y hermanos, nuestro sentido condolencia por irreparable pérdida. Que la luz eterna te acompañe en tu descanso en compañía de mami. Amén.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus hijos Oscar, su hija política Graciela, sus nietos Aníbal, Ulises y familia, participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su hija Nelly, e hijas Nélida María Ledesma, María Alejandra Ledesma; su sobrina Mirna Rosa Rocha participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su nieto políticos Néstor Omar Rojas, su esposa Nélida Ledesma y sus hijos Guadalupe, Ana, Milagro y Federico; Perla e Isac participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

ROCHA DE GÓMEZ, NELIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su nieto político José Eduardo Queirolo, su esposa María Alejandra Ledesma, sus hijos Santiago, Patricio y Valentino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Oscar Muratore y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Martin Muratore y flia., participa con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por ssu eterno descanso.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Analia Muratore y flia, lamenta participar su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

ROCHA DE GÓMEZ, NÉLIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Con profundo dolor despedimos a mi amiga Doña Neli, como la llamaba cariñosamente y con mucho respeto. Fidelia Villarreal y su hija participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer.

ROCHA DE GÓMEZ, NELIDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Tomasa de Jorge, Beto y Elida Ledesma, sus hijos y sus respectivas flias, lamentan tan irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

Invitación a Misa

LUNA, WALTER ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/18|. Querido hermano. ¡Cuánto dolor, cuanto sufrimiento. Nos causaste al apartarte de nuestro lado, para ir a descansar en los brazos de Jesús Misericordioso. Tus hermanos: Mami, Perla y Carlitos con sus respectivas familias, invitan a familiares, amigos a la misa que se oficiará hoy sábado 18 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplir siete meses de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. La señora Presidente Interventora del Consejo General de Educacion Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los Distintos Niveles Educativos, Director General de Administracion, miembros del Tribunal de Disciplina de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de todos los niveles, Supervisores y Analistas Tecnico Docentes, Coordinacion del Area Legal, Personal del Organismo participan y acompañan en su dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Gloria Martinez de Ledesma integrante de la oficina de Control de Personal de Acciones Centrales y D.G.A. del Organismo, elevando oraciones por su eterno descanso y la cristiana resignación de sus familiares.

ARGAÑARAZ DE LEDESMA, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/18|. La señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la madre de la Sra. Gloria Martínez de Paz, de la Oficina de Control de Personal de Acciones Centrales y D.G.A. del Organismo, la acompaña en su dolor y eleva oraciones en su memoria, rogando por la cristiana resignación de su familia y el eterno descanso de su alma.

BUSTAMANTE, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/18|. Sus primos Fany, Musi, Ricardo, Zulema, Silvia, Ramón, Tony y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento, que Dios le de resignación y consuelo a toda su familia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa de los Guanacos.

FERNÁNDEZ, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hijas Maria Ester y Cecilia, h. pol Héctor, nietos Luis, Pablo, Silvia, Carlos y David, bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor. Fernández. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Caminante no hagas ruido que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hija Nena, sus nietos David y Silvia, su bisnieta Valentina y Antonella participan con dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 16 horas.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Te fuiste dejándonos una gran pena e inmenso dolor en nuestros corazones. Fuiste una gran luchadora de la vida; venciste muchas batallas, pero esta última vez te fue difícil. Mujer trabajadora, tenaz, honesta y sabia, Fuiste esposa, madre abuela y bisabuela ejemplar, que el Señor te tenga en su Santa Gloria". Su hija María Esther, su hijo político Héctor Enrique, sus nietos; Luis, Pablo, Silvia y Carlos y sus diez bisnietos participan con profunda tristeza su fallecimiento.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus adorados nietos: Luis Eduardo, Pablo Enrique, Silvia Esther y Carlos Andrés Gómez. Nietos políticos: Carlos Giménez y Belén Orellana: sus bisnietos: Valentín, María Emilia, Facundo, Lucas, Bautista, María Belén, Ramiro, Benjamín, Candelaria y Santino la despiden con inmenso cariño. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus sobrinos: Elsa, Aldo, Guillermo, Darío y Daniel Soria, participan acongojados su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Tia Celia, siempre estarás en nuestros corazones. Sus sobrinos Kito Fernández, Patricia, hijos Leo, Stella, Hugo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus sobrinos Misael Paz, su esposa Silvia Abrahán y sus hijos Martin y familia, Gerardo y Luciano Paz participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus sobrinos Mauricio Paz, su esposa Susana y sus hijos Maxi, Rodrigo y Leandro Paz, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Sus sobrinos Juan F. Aguila y flia, Eduardo Aguila y flia, Margarita del C. Aguila de Salazar y flia., Roberto I. Aguila y flia. y Olga Lucia Aguila y flia., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Su ahijada Elsita Soria, su esposo Alfredo y su hijo Tomás, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Lucía Bolomo, sus hijos: Carlitos (a), Daniela (a) y Pablo Hetmañiuk , participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. María Elena Fortuna y familia y Anita Sánchez y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañera y colega docente María Esther Soria. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación". Participan con profundo dolor los amigos de su nieto Luis y de la familia: María Ruiz, Pachi, Melina y Julián Rodríguez, participa su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Luis Alberto (Lucho) Fernández y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sara Pereyra de Paz su hija Mariángeles Paz familia , participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Dra. Alicia Matesa y Dra. Beatriz Ponce Romay participan su fallecimiento y acompañan a su hija Nena y María Esther y nietos en estos momentos de dolor y resignación.

FERNÁNDEZ DE SORIA, CELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. "Victoria Spampinato; Héctor Felipe Azar y familia; Eduardo Eleán y familia, Daniel Ahuat y familia, Miguel A. Llugdar y familia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y familia y José R. Llugdar y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GALVÁN, BENICIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Su esposa Rosa Ríos. sus hijos Palmiro, Dalmiro, Marquesa, Tito, Silvia, Ramona, Patricia, Ylda, Francisco, Jose y David. hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de Puesto Nuevo. Dpto. Río Hondo. Cob. Iosep..Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162-Tel. 4219787.

GÓMEZ, OLGA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/8/18|. Socios y comisión directiva del Club Social de Frías participa con dolor el fallecimiento de la madre del socio Ramón Diaz. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

PACHECO, BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/18|. Sus hijos Juana, Martin, Silvia y Cesar. hijos políticos Nelida y Raquel, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9:00 en el cementerios de Tusca Palta. Dpto. Loreto.Cob Caruso Cia Argentina de Seguros Cia. Argentina de Seguros. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

BARRIONUEVO, LUCÍA - BARRIONUEVO, CARMEN ERNESTINA (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/8/10 - 20/8/15|. "Algunas personas jamás nos dejan, las llevamos en el alma porque son eternas". Al cumplirse 8 años y 3 años respectivamente de sus fallecimiento, se oficiará un responso el dia 20/8/18 a las 10 hs. en el cementerio La Esperanza. Clodomira.