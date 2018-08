Pavón: "Disfruté jugar contra el Barcelona"

18/08/2018 -

Cristian Pavón pasó unos días en Barcelona por segunda vez en el año, ya que estuvo con el seleccionado argentino en la previa del Mundial de Rusia, pero esta vez se dio el lujo de jugar en el estadio del club más grande de la ciudad, el mismo que se mostró interesado en contratarlo.

"Disfruté jugar contra el Barcelona, el mejor del mundo. Me quedo con eso. No me dijeron nada. Fue impresionante ver el Camp Nou, la cancha, la gente", describió sus sensaciones luego del partido en el que Boca Juniors cayó 3-0 por la Copa Joan Gamper.

Pero su actualidad está en el Xeneize, que el próximo lunes jugará su segundo partido en la Superliga Argentina de Fútbol, frente a Estudiantes de La Plata. "Ahora, a pensar en el lunes. Tenemos que seguir por este camino, que venimos muy bien", señaló en rueda de prensa, recién llegado a la Argentina.

Finalmente, consultado sobre si aprovechó el cruce con Lionel Messi para pedirle que siga en el seleccionado, dejó en claro que no tiene "por qué decirle nada", ya que el rosarino "toma sus decisiones".

"No tengo por qué decirle nada, él toma sus decisiones y creo que son para bien", concluyó Pavón.