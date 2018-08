Fotos El costo de viajar en micro a Buenos Aires podría bajar hasta menos de $100

El Gobierno eliminó oficialmente la banda tarifaria para los micros de larga distancia, por lo que las empresas del sector podrán ofrecer pasajes entre un 15% y un 95% más baratos. La decisión -que se hará efectiva desde el 1 de septiembre próximo- se tomó a través de una resolución del Ministerio de Transporte, publicada este viernes en el Boletín Oficial. En la actualidad, en las boleterías de las empresas que expenden pasajes en la terminal de ómnibus local, no cuentan con información al respecto, ya que los tramos tarifarios los actualizan desde las casas centrales de cada compañía en forma on line. Hasta esta semana, los precios vigentes para el mes de septiembre, son los mismos que rigen en la actualidad. La resolución publicada por Transporte, estableció que en aquellas ventas de pasajes que se realicen con hasta diez días de anticipación respecto de la fecha del servicio contratado, el descuento a aplicar para obtener la tarifa mínima de cada categoría de servicio, no podrá ser superior al 15% del valor normal del pasaje. Para las ventas de pasajes efectuadas con más de diez días de anticipación respecto de la fecha de inicio del servicio contratado, los descuentos podrán ser superiores al 15% y de hasta un 95%, respecto de las tarifas mínimas. Transporte aclaró que podrá ajustar estos porcentajes "teniendo en cuenta las condiciones de competencia existentes en el sector". De aplicarse los descuentos más extremos (95%) en las tarifas actuales por parte de cada empresa, algo que aún no fue confirmado y para aquellos pasajes que se compren con más de diez días de anticipación, un boleto por ejemplo a Capital Federal que hoy cuesta unos $1.400, pasaría a costar con el descuento máximo, unos $70. Ese valor equivale al costo de menos de 2 litros de gasoil. Con esta medida, un viaje de Santiago del Estero a Córdoba podría costar $ 27,50, a Tucumán $12,50, a Mendoza $93,50 y a Buenos Aires $ 70. Por otro lado, si se aplicara el porcentaje de descuento de 15% que es el contemplado para la venta de pasajes con hasta diez días de anticipación, el boleto de $1.400 podría abaratarse hasta los $1.190, una variante que las empresas estuvieron aplicando aunque con un descuento menor, hasta antes del inicio del invierno. Las empresas, poco convencidas Ante esta oficialización de las tarifas, Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de Empresas de Larga distancia que "están hablando de que, comprando con diez días de anticipación, podría haber tarifas de bajo costo", a la par que cuestionó el momento en el que sale la norma: "Salió en un momento en que había empresas paradas, porque no están pudiendo pagar sus sueldos". Consultado sobre cómo afectaría esto a las empresas, Gaona sostuvo: "Para ofrecer tarifas low cost, hay que tener bajos costos". Y mencionó: "El problema que tiene el transporte terrestre en los últimos años es el encarecimiento de sus costos, que han llegado a hacer empresas de altos costos y no de bajos costos. Como en la actividad hasta el día de hoy, mientras tengamos la banda que tenemos, hasta que se anuncie una nueva, nuestras tarifas se calcula en función de nuestros costos", explicó. "Como nuestros costos han subido, la tarifa ha quedado un poco elevada, así que hemos quedado desfasados. Lo que nosotros le venimos planteando al gobierno en los últimos años son cambios en la normativa y en la regulación para que nos permita ser más eficientes, bajando y mejorando nuestros costos y ahí sí bajar la tarifa. Por el hecho de que te digan, mañana podés bajarla, bienvenida la herramienta, pero hay que ver si las empresas están en condiciones de aplicarla", advirtió.