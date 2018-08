Los Pumas cayeron con los Springboks en su debut

Hoy 14:30 -

El seleccionado argentino de rugby se ilusionó con dar el gran golpe ante Sudáfrica de visitante, en el comienzo del Rugby Championship. En el partido, que marcó además el debut de Mario Ledesma como entrenador, los Pumas perdieron por 34-21 en Durban, en un encuentro que los argentinos tuvieron bajo control en el primer tiempo.

Los Springboks se adelantaron con un try de Am, pero el combinado nacional lo dio vuelta con un try de Sánchez, convertido por él mismo, y luego con otro try de Matera. La conversión de Sánchez puso el partido 14-5. Sobre el cierre de la primera mitad llegó otro try sudafricano, a cargo de Dyantyi.

El mismo Dyantyi anotó apenas iniciado el segundo tiempo. Sudáfrica sumó la conversión de Pollard y así se puso al frente por tres. Luego llegaron los dos tries de Mapimpi. El partido se ponía 27-14 y parecía que se definía el encuentro. Un error en la salida de los locales permitió la interceptación de Moroni. Con la conversión de Sánchez, y a falta de 15 minutos, los Pumas se ponía a seis puntos, con el marcador 27-21. De Klerk estiró la distancia con un try cuya conversión determinó el resultado final.

En el historial con Sudáfrica, los Pumas ganaron 21-12 en tiempos del boicot por el apartheid. Fue en 1982, bajo la denominación de Sudamérica XV. En partidos oficiales, la primera victoria se dio en 2015 por 37-25 en Durban. Un año más tarde se impusieron en Salta por 26-24.

El Rugby Championship reúne a los equipos del hemisferio sur: la Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, en partidos a ida y vuelta, todos contra todos. Los Pumas llegaron a este torneo en 2012 y han sumado victorias contra todos sus rivales salvo contra los poderosos All Blacks de Nueva Zelanda.