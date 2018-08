Gigliotti: “Me queda la cuota de amargura por no ganar"

18/08/2018 -

El delantero Emmanuel Gigliotti, autor de los dos goles de Independiente en el empate 2-2 ante Newell’s en Rosario, lamentó no haber conservado la ventaja parcial y haber permitido que el conjunto rojinegro empatara en dos ocasiones.

"Para el delantero siempre es importantísimo hacer goles, pero me queda la cuota de amargura de no haber podido ganar", admitió el "Puma" luego de la igualdad. Además, indicó: "Fue un partido muy difícil y cerrado. No tuvimos muchas situaciones".

"Lamentablemente estuvimos dos veces en ventaja y nos empataron, hubo mucha efectividad de los dos. Nos da bronca porque nos pusimos dos veces en ventaja", amplió Gigliotti.

Sobre el juego del martes ante Santos por la Copa Libertadores, manifestó: "Estamos ilusionados y contentos".