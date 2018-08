Old Lions debuta ante Universitario, en Tucumán

Fotos COMPROMISOS. Old Lions tendrá una exigente prueba en Tucumán. Lawn Tennis jugará en la Costanera.

Un atractivo doble foco de atención habrá hoy desde las 16 por el Torneo Regional del NOA. Mientras Old Lions debutará en el Súper 10 visitando a Universitario de Tucumán, en nuestra capital Santiago Rugby y Lawn Tennis protagonizarán el duelo santiagueño por la primera fecha de la Zona Promoción.

Luego de una muy buena fase clasificatoria, en la que finalizó en el tercer lugar de la Zona B, Old Lions iniciará su camino en una segunda vuelta que será sumamente exigente, pero a la que llega con la confianza en alza por el rendimiento exhibido hasta aquí en la temporada y con el objetivo de convertirse en la sorpresa del certamen.

Su debut será muy duro, ya que lo esperará uno de los equipos que mejores resultados ha obtenido en la última década y que siempre se potencia en instancias decisivas. Universitario tuvo una irregular primera fase y terminó quinto en la Zona A, pero por lo general su rendimiento en estos torneos va de menos a más y siempre termina siendo protagonista.

En la Costanera

Mientras tanto en esta ciudad, los dos equipos santiagueños que jugarán en la Zona Promoción chocarán entre sí por la primera fecha de un grupo en el que los cuatro primeros (son 10 equipos) asegurarán su lugar en Zona Campeonato para 2019.

Lawn Tennis, en proceso de recambio y transición, es uno de los cuatro equipos que llegan desde la Zona Campeonato y que no lograron clasificarse al Súper 10, y aparece como uno de los candidatos, más allá de que aún no pudo obtener victorias en lo que va del torneo. Los rojiblancos tienen potencial para ser protagonistas pero no podrán descuidarse, ya que hay varios equipos en condiciones de sorprender.

Santiago Rugby llega por segundo año consecutivo a la Promoción luego de ser uno de los seis mejores de la Zona Desarrollo y si bien no aparece entre los favoritos y hasta aquí su rendimiento ha sido irregular, tiene con que dar pelea y sueña con dar el golpe en el duelo de santiagueños.

Una jornada imperdible para el rugby santiagueño, que tendrá dividida su atención entre Tucumán y Santiago del Estero.